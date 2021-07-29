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Убийство 6-летней Мирославы Третьяк: 13-летнему подозреваемому суд избрал меру пресечения

29 июля 2021, 21:00

Нашли Мирославу в километре от ее дома, где нет домов, только поле и лесополоса.

Убийство Мирославы Третьяк / соцсети

Подозреваемому в убийстве 6-летней Мирославы Третьяк Волчанский районный суд Харьковской области избрал меру пресечения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, его на 30 дней поместили в приемник-распределитель для детей.

В прокуратуре сообщили, что при осмотре на теле и голове малолетней были обнаружены многочисленные ушибы и синяки.

"Труп малолетней девушки направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы", — отметили в прокуратуре.

Напомним, в заброшенном здании поселка Старый Салтов, в полночь, полицейские нашли тело девочки, которую до этого несколько часов искали. Об исчезновении дочери в полицию вечером накануне заявила мать. На поиски ребенка подняли полицейских и кинологов.

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К ним присоединилась неравнодушные: 350 человек прочесывали заброшенные здания и местные лесополосы. Поиски продолжались почти 5 часов. Нашли Мирославу в километре от ее дома, где нет домов, только поле и лесополоса. Почему в преступлении заподозрили этого парня и которые есть доказательства — полиция деталей не разглашает.

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О самой семье мало что известно. Парень рос без отца, а у матери, кроме него — еще двое несовершеннолетних детей. Трое старших живут отдельно.

"На учете этот ребенок не находился. Это неожиданно для нас", — говорит заместитель Старосалтовского поселкового головы Людмила Штрикун, передает ТСН.

Парня сейчас допрашивают. С ним в полиции — мама, адвокат и его учителя. Смерть Мирославы расследуют, как умышленное убийство.

Также стало известно, что парень в силу своего возраста может избежать лишения свободы.

"Возраст уголовной ответственности наступает с 14 лет. К этому возрасту ребенок, совершившей преступление, не может быть отдан ограничению свободы, к нему могут быть применены только меры воспитательного характера", — рассказал ТСН.ua пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Напомним, в Харьковской области произошла трагедия - в заброшенном доме в поселке Старая Салтовка нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третьяк.

Девочка ушла из дома в среду, 28 июля, около 18:00. Об исчезновении дочери мать сообщила в полицию в 19:10. На поиски пропавшего ребенка отправились и правоохранители, и волонтеры. Тело девочки с признаками насильственной смерти (ушиб головы и лица) нашли вчера около 23:50.

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