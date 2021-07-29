Убийство 6-летней девочки на Харьковщине: подросток сознался в страшном преступлении

На Харьковщине нашли убитой 6-летнюю Мирославу Третьяк / Фото Нацполиции

Стали известны новые детали в деле об убийстве 6-летней Мирославы Третьяк в Старом Салтове Харьковской области.

Родственники погибшей рассказали, что с 13-летним подозреваемым девочка была знакома давно. Подросток живет по соседству – на первом этаже жилого дома. По их словам, Богдан постоянно ходил с малышами, пишет Newsroom.

Уточняется, что семья Мирославы даже жаловалась родителям парня, чтобы дети играли отдельно из-за большой возрастной разницы. А в день убийства девочка также играла с подружкой Викой, когда к ним присоединился 13-летний сосед.

"Вчера она прибежала и говорит: "Мама, меня сосед Богдан обижает". Мирослава сказала, что он толкал ее и выбросил обруч в виде рожек. Я сказала, не трогать его и просто уйти и пообещала поговорить с его мамой, когда та придет", – вспоминает мать погибшей.

После этого около 15:00 девочка сходила в магазин и прилегла отдохнуть, а вечером снова просилась поиграть с подружкой и взяла велосипед.

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Во время игры Мирослава взяла два персика и вернулась к подружке. Она долго не возвращалась. Мать ребенка поняла, что что-то произошло, когда Вика пришла к ней с вопросом: "А Мира будет гулять?". Девочка рассказала, что та отправилась на прогулку с Богданом.

Как оказалось, дети пошли в сторону старой пекарни, и их больше не видели.

Мать пропавшей на пути заметила подростка, однако тот заявил, что не видел Мирославу, а через некоторое время ответил, что они разошлись в определенном месте – и он ее с тех пор не видел.

/ suspilne.media

В свою очередь Telegram-канал Харьков Live уточняет, что местные жители семью Богдана называли неблагополучной. Также есть информация, что парень во всем признался и на его одежде нашли следы крови.

По словам местных жителей, мать Богдана Ф. злоупотребляет алкоголем и часто била дочь. Поднимал руку на сестру и подросток: она даже получила трещину ключицы.

Версию об агрессивности парня подтвердили и одноклассники, в школе он был необщительным.

13-летний Богдан, которого подозревают в убийстве 6-летней Мирославы Третяк под Харьковом, признался в преступлении, рассказал Старосалтовский поселковый голова Эдуард Коновалов, пишет Суспильне.

/ suspilne.media

По его словам, ночью он видел парня и общался с его матерью.

"Она не верит, что сын это сделал, но он сам сказал это, что это он сделал. Ну, я не следователь... То, что ее убили, это факт. Я видел это лицо, видел эту головушки. Всю ночь и сейчас следователи работают там еще", - отметил Коновалов.

Напомним, в Харьковской области произошла трагедия - в заброшенном доме в поселке Старая Салтовка нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третьяк.

Девочка ушла из дома в среду, 28 июля, около 18:00. Об исчезновении дочери мать сообщила в полицию в 19:10. На поиски пропавшего ребенка отправились и правоохранители, и волонтеры. Тело девочки с признаками насильственной смерти (ушиб головы и лица) нашли вчера около 23:50.