Вбивство дівчинки під Харковом: сплив несподіваний нюанс про стан 13-річного підозрюваного

Вбивство дівчинки під Харковом / ТСН

У Харківській області сталося вбивство 6-річної Мирослави Третяк, в якому підозрюють 13-річного підлітка. У постанові суду про переведення його в спеціалізовану установу йдеться, що на момент скоєння злочину він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Однак цю інформацію спростовують у Харківській обласній прокуратурі.

Як повідомляє Суспільне, за словами представника прокуратури Харківщини Дмитра Чубенка, у кримінальному провадженні немає даних, що 13-річний хлопець, затриманий після вбивства 6-річної дівчинки, був у стані алкогольного сп'яніння.

"Про алкогольне сп'яніння. Інформація, оприлюднена в постанові суду, не відповідає дійсності. У матеріалах кримінального провадження немає інформації про стан алкогольного сп'яніння підлітка. Зовнішніх ознак алкогольного сп'яніння у нього не було. Він поводився адекватно. Інформація, зазначена в постанові, з приводу алкогольного сп'яніння розміщена з технічної помилки, швидше за все, цей абзац інформації потрапив в текст з будь-якого іншого документа", — прокоментував представник прокуратури.

Він додав, що підлітка не перевіряли на вміст алкоголю, оскільки підстав для цього не було. У прокуратурі також підтвердили, що з місця події вилучили одяг і цеглу, якою, ймовірно, вбили дівчинку.

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"Згідно з експертизою, причиною смерті стало нанесення близько 10 ударів по голові тупим предметом. Імовірно, цеглою. Вдома у фігуранта був вилучений одяг, в який він був одягнений в той день, таз, сифон з раковини і вологі речі, оскільки вони були випрані", — зазначив Дмитро Чубенко.

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У справі про вбивство 6-річної Мирослави Третяк призначили 12 експертиз. Слідчі готують матеріали для проведення психологічної та психіатричної експертиз.

Нагадаємо, в Харківській області сталася трагедія - в покинутому будинку в селищі Стара Салтівка знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк.

Дівчинка пішла з дому в середу, 28 липня, близько 18:00. Про зникнення дочки мати повідомила в поліцію о 19:10. На пошуки зниклої дитини вирушили і правоохоронці, і волонтери. Тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті (забій голови та обличчя) знайшли вчора близько 23:50.

Пізніше 13-річний Богдан, якого підозрюють у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк під Харковом, зізнався у злочині, розповів Старосалтівський селищний голова Едуард Коновалов.