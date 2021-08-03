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Убийство девочки под Харьковом: всплыл неожиданный нюанс о состоянии 13-летнего подозреваемого

3 августа 2021, 18:33

В прокуратуре подтвердили, что с места происшествия изъяли одежду и кирпич.

Убийство под Харьковом
Убийство девочки под Харьковом / ТСН

В Харьковской области произошло убийство 6-летней Мирославы Третяк, в котором подозревают 13-летнего подростка. В постановлении суда о переводе его в специализированное учреждение говорится, что на момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Однако эту информацию опровергают в Харьковской областной прокуратуре.

Как сообщает Суспільне, по словам представителя прокуратуры Харьковщины Дмитрия Чубенко, в уголовном производстве нет данных, что 13-летний парень, задержанный после убийства 6-летней девочки, был в состоянии алкогольного опьянения.

"Об алкогольном опьянении. Информация, обнародованная в постановлении суда, не соответствует действительности. В материалах уголовного производства нет информации о состоянии алкогольного опьянения подростка. Внешних признаков алкогольного опьянения у него не было. Он вел себя адекватно. Информация, указанная в постановлении, по поводу алкогольного опьянения размещена по технической ошибке, скорее всего, этот абзац информации попал в текст из какого-либо другого документа", — прокомментировал представитель прокуратуры.

Он добавил, что подростка не проверяли на содержание алкоголя, поскольку оснований для этого не было. В прокуратуре также подтвердили, что с места происшествия изъяли одежду и кирпич, которым, вероятно, убили девочку.

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"Согласно экспертизе, причиной смерти стало нанесение около 10 ударов по голове тупым предметом. Предположительно, кирпичом. Дома у фигуранта была изъята одежда, в которую он был одет в тот день, таз, сифон из раковины и влажные вещи, поскольку они были выстираны", — отметил Дмитрий Чубенко.

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В деле об убийстве 6-летней Мирославы Третьяк назначили 12 экспертиз. Следователи готовят материалы для проведения психологической и психиатрической экспертиз.

Напомним, в Харьковской области произошла трагедия - в заброшенном доме в поселке Старая Салтовка нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третьяк.

Девочка ушла из дома в среду, 28 июля, около 18:00. Об исчезновении дочери мать сообщила в полицию в 19:10. На поиски пропавшего ребенка отправились и правоохранители, и волонтеры. Тело девочки с признаками насильственной смерти (ушиб головы и лица) нашли вчера около 23:50.

Позже 13-летний Богдан, которого подозревают в убийстве 6-летней Мирославы Третяк под Харьковом, признался в преступлении, рассказал Старосалтовский поселковый голова Эдуард Коновалов.

убийство
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