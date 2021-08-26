Навчальний рік розпочнеться 1 вересня та проходитиме у звичному режимі – Шмигаль

У школах навчання стартує у звичайному режимі / УНІАН

Новий навчальний рік розпочнеться вчасно – 1 вересня, навчання в школах проходитиме у звичайному режимі. Про це під час засідання Кабміну 26 серпня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, зараз Україна знаходиться на зеленому рівні протиепідемічної безпеки, що дозволяє роботу навчальних закладів. "Школи до цього підготовлені і мають все необхідне", – запевнив глава українського уряду.

Прем'єр-міністр також наголосив, що важливою умовою роботи, яка гарантує безпеку вчителя і учня, – є вакцинація педагогів. Шмигаль закликав українських педагогів не нехтувати власною безпекою і робити щеплення від коронавірусу.

Раніше з аналогічною заявою виступив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він запевнив, що держава сьогодні підготовлена до старту нового навчального року, проте у разі нової хвилі COVID-19 в Україні школи в "жовтій", "помаранчевій" і "червоній" зонах карантину працюватимуть, якщо вакцинують 80% педагогічного складу.

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