Навчальний рік розпочнеться 1 вересня та проходитиме у звичному режимі – Шмигаль

Під час навчання необхідно дотримуватися протиепідемічних правил, зазначив прем'єр-міністр.
Новий навчальний рік розпочнеться вчасно – 1 вересня, навчання в школах проходитиме у звичайному режимі. Про це під час засідання Кабміну 26 серпня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, зараз Україна знаходиться на зеленому рівні протиепідемічної безпеки, що дозволяє роботу навчальних закладів. "Школи до цього підготовлені і мають все необхідне", – запевнив глава українського уряду.
Прем'єр-міністр також наголосив, що важливою умовою роботи, яка гарантує безпеку вчителя і учня, – є вакцинація педагогів. Шмигаль закликав українських педагогів не нехтувати власною безпекою і робити щеплення від коронавірусу.
Раніше з аналогічною заявою виступив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він запевнив, що держава сьогодні підготовлена до старту нового навчального року, проте у разі нової хвилі COVID-19 в Україні школи в "жовтій", "помаранчевій" і "червоній" зонах карантину працюватимуть, якщо вакцинують 80% педагогічного складу.
Робота шкіл в Україні з 1 вересня – про що раніше повідомляв Главред:
- Міністерство охорони здоров'я в липні запустило вимогу, згідно з якою школи в Україні з 1 вересня 2021 року будуть працювати в тому випадку, якщо в них буде вакциновано 80% від усього персоналу навчального закладу.
- У Святошинському районі міста Києва вже попереджали вчителів про те, що їх можуть не допустити до роботи в тому випадку, якщо вони не зроблять щеплення від COVID-19. Втім, там також уточнювали, що від роботи невакцинованих педагогів усувати не будуть.
- Головний санлікар України Ігор Кузин заявляв, що школи, де щеплення від коронавірусу зробили менше ніж 80% педагогів, працювати не будуть. Причому не важливо, в якій з епідеміологічних зон знаходиться навчальний заклад. Проте на цю мить немає законодавчих підстав, щоб не допустити невакцинованих вчителів до роботи.
- Глава Міносвіти Сергій Шкарлет уточнював, що школи, де більшість вчителів не вакцинувалися, працюватимуть або в змішаному форматі, або на дистанційці. Причому навчальні заклади, де вчителі зробили щеплення від COVID-19, зможуть працювати навіть в умовах жорсткого карантину.