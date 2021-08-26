Учебный год начнется 1 сентября, все необходимое сделано – Шмыгаль

В школах обучение стартует в обычном режиме / УНИАН

Новый учебный год начнется вовремя – 1 сентября, обучение в школах будет проходить в обычном режиме. Об этом во время заседания Кабмина 26 августа заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сейчас Украина находится на зеленом уровне противоэпидемической безопасности, что позволяет работу учебных заведений. "Школы к этому подготовлены и имеют все необходимое", – заверил глава украинского правительства.

Премьер-министр также подчеркнул, что важным условием работы, которое гарантирует безопасность учителя и ученика, – является вакцинация педагогов. Шмыгаль призвал украинских педагогов не пренебрегать собственной безопасностью и делать прививки от коронавируса.

Ранее с аналогичным заявлением выступил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он заверил, что государство сегодня подготовлено к старту нового учебного года, однако в случае новой волны COVID-19 в Украине школы в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах карантина будут работать, если вакцинируют 80% педагогического состава.

Работа школ в Украине с 1 сентября - о чем ранее сообщал Главред: