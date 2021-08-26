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Учебный год начнется 1 сентября, все необходимое сделано – Шмыгаль

26 августа 2021, 14:33

Во время обучения необходимо соблюдать противоэпидемические правила, отметил премьер-министр.

школа, коронавирус
В школах обучение стартует в обычном режиме / УНИАН

Новый учебный год начнется вовремя – 1 сентября, обучение в школах будет проходить в обычном режиме. Об этом во время заседания Кабмина 26 августа заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сейчас Украина находится на зеленом уровне противоэпидемической безопасности, что позволяет работу учебных заведений. "Школы к этому подготовлены и имеют все необходимое", – заверил глава украинского правительства.

Премьер-министр также подчеркнул, что важным условием работы, которое гарантирует безопасность учителя и ученика, – является вакцинация педагогов. Шмыгаль призвал украинских педагогов не пренебрегать собственной безопасностью и делать прививки от коронавируса.

Ранее с аналогичным заявлением выступил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он заверил, что государство сегодня подготовлено к старту нового учебного года, однако в случае новой волны COVID-19 в Украине школы в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах карантина будут работать, если вакцинируют 80% педагогического состава.

Работа школ в Украине с 1 сентября - о чем ранее сообщал Главред:

  • Министерство здравоохранения в июле запустило требование, согласно которому школы в Украине с 1 сентября 2021 года будут работать в том случае, если в них будет вакцинировано 80% от всего персонала учебного заведения.
  • В Святошинском районе города Киева уже предупреждали учителей о том, что их могут не допустить к работе в том случае, если они не сделают прививку от COVID-19. Впрочем, там также уточняли, что от работы невакцинированных педагогов отстранять не будут.
  • Главный санврач Украины Игорь Кузин заявлял, что школы, где прививки от коронавируса сделали менее 80% педагогов, работать не будут. Причем не важно, в какой из эпидемиологических зон находится учебное заведение. Однако на данный момент нет законодательных оснований, чтобы не допустить невакцинированных учителей к работе.
  • Глава Минобразования Сергей Шкарлет уточнял, что школы, где большинство учителей не вакцинировались, будут работать либо в смешанном формате, либо на дистанционке. Причем учебные заведения, где учителя сделали прививку от COVID-19, смогут работать даже в условиях жесткого карантина.
viber
учебный год новости Украины Денис Шмыгаль
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