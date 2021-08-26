Учебный год начнется 1 сентября, все необходимое сделано – Шмыгаль

Во время обучения необходимо соблюдать противоэпидемические правила, отметил премьер-министр.
Новый учебный год начнется вовремя – 1 сентября, обучение в школах будет проходить в обычном режиме. Об этом во время заседания Кабмина 26 августа заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, сейчас Украина находится на зеленом уровне противоэпидемической безопасности, что позволяет работу учебных заведений. "Школы к этому подготовлены и имеют все необходимое", – заверил глава украинского правительства.
Премьер-министр также подчеркнул, что важным условием работы, которое гарантирует безопасность учителя и ученика, – является вакцинация педагогов. Шмыгаль призвал украинских педагогов не пренебрегать собственной безопасностью и делать прививки от коронавируса.
Ранее с аналогичным заявлением выступил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он заверил, что государство сегодня подготовлено к старту нового учебного года, однако в случае новой волны COVID-19 в Украине школы в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах карантина будут работать, если вакцинируют 80% педагогического состава.
Работа школ в Украине с 1 сентября - о чем ранее сообщал Главред:
- Министерство здравоохранения в июле запустило требование, согласно которому школы в Украине с 1 сентября 2021 года будут работать в том случае, если в них будет вакцинировано 80% от всего персонала учебного заведения.
- В Святошинском районе города Киева уже предупреждали учителей о том, что их могут не допустить к работе в том случае, если они не сделают прививку от COVID-19. Впрочем, там также уточняли, что от работы невакцинированных педагогов отстранять не будут.
- Главный санврач Украины Игорь Кузин заявлял, что школы, где прививки от коронавируса сделали менее 80% педагогов, работать не будут. Причем не важно, в какой из эпидемиологических зон находится учебное заведение. Однако на данный момент нет законодательных оснований, чтобы не допустить невакцинированных учителей к работе.
- Глава Минобразования Сергей Шкарлет уточнял, что школы, где большинство учителей не вакцинировались, будут работать либо в смешанном формате, либо на дистанционке. Причем учебные заведения, где учителя сделали прививку от COVID-19, смогут работать даже в условиях жесткого карантина.