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Как будут работать школы с 1 сентября: Ляшко сделал важное заявление

25 августа 2021, 16:23

По словам Ляшко, сегодня уже большое количество школ, где почти все педагоги вакцинировались от коронавируса.

школа, коронавирус
Начало учебного года / УНИАН

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине учебный год начнется 1 сентября в обычном режиме, но возможны и изменения.

По словам главы Минздрава, государство сегодня подготовлено к старту нового учебного года.

Он отметил, что сейчас Украина находится в "зеленом" уровне эпидемической опасности, а потому нет необходимости переходить на дистанционное обучение.

"Мы начинаем обычный учебный год, когда дети пойдут в школу..." - сказал Ляшко.

При этом, отметил министр, если пойдут осложнения эпидемиологической ситуации и будет наблюдаться рост количества случаев заболевания на COVID-19, и, соответственно, страна перейдет на "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень в рамках адаптивного карантина, то в таком случае будут работать только те школы, где вакцинировались более 80% педагогического состава.

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На сегодня уже большое количество школ, где почти все педагоги вакцинировались от коронавируса.

"Но эта ситуация не везде одинакова по стране... Мы будем разрешать образовательный процесс, если 80% учителей будут вакцинированы. Дальше будем смотреть на динамику", - добавил он.

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Министр заверил, что в настоящее время нет четкой динамики, которая бы свидетельствовала, что штамм Дельта больше поражает именно детей.

"Мы сегодня не говорим о вакцинации подростков от 12 до 18 лет, хотя в инструкции производителей вакцины уже позволяют им делать прививки. Над этим мы еще работаем", - резюмировал министр.

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Работа школ в Украине с 1 сентября - о чем ранее сообщал Главред:

Министерство здравоохранения в июле запустило требование, согласно которому школы в Украине с 1 сентября 2021 года будут работать в том случае, если в них будет вакцинировано 80% от всего персонала учебного заведения.

В Святошинском районе города Киева уже предупреждали учителей о том, что их могут не допустить к работе в том случае, если они не сделают прививку от COVID-19. Впрочем, там также уточняли, что от работы невакцинированных педагогов отстранять не будут.

Главный санврач Украины Игорь Кузин заявлял, что школы, где прививки от коронавируса сделали менее 80% педагогов, работать не будут. Причем не важно, в какой из эпидемиологических зон находится учебное заведение. Однако на данный момент нет законодательных оснований, чтобы не допустить невакцинированных учителей к работе.

Глава Минобразования Сергей Шкарлет уточнял, что школы, где большинство учителей не вакцинировались, будут работать либо в смешанном формате, либо на дистанционке. Причем учебные заведения, где учителя сделали прививку от COVID-19, смогут работать даже в условиях жесткого карантина.

viber
школы учебный год Виктор Ляшко карантин новости
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