Как будут работать школы с 1 сентября: Ляшко сделал важное заявление

По словам Ляшко, сегодня уже большое количество школ, где почти все педагоги вакцинировались от коронавируса.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине учебный год начнется 1 сентября в обычном режиме, но возможны и изменения.
По словам главы Минздрава, государство сегодня подготовлено к старту нового учебного года.
Он отметил, что сейчас Украина находится в "зеленом" уровне эпидемической опасности, а потому нет необходимости переходить на дистанционное обучение.
"Мы начинаем обычный учебный год, когда дети пойдут в школу..." - сказал Ляшко.
При этом, отметил министр, если пойдут осложнения эпидемиологической ситуации и будет наблюдаться рост количества случаев заболевания на COVID-19, и, соответственно, страна перейдет на "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень в рамках адаптивного карантина, то в таком случае будут работать только те школы, где вакцинировались более 80% педагогического состава.
На сегодня уже большое количество школ, где почти все педагоги вакцинировались от коронавируса.
"Но эта ситуация не везде одинакова по стране... Мы будем разрешать образовательный процесс, если 80% учителей будут вакцинированы. Дальше будем смотреть на динамику", - добавил он.
Читайте такжеШколы с 1 сентября на удаленке: как будут работать заведения, где учителя не укололись от COVID-19
Министр заверил, что в настоящее время нет четкой динамики, которая бы свидетельствовала, что штамм Дельта больше поражает именно детей.
"Мы сегодня не говорим о вакцинации подростков от 12 до 18 лет, хотя в инструкции производителей вакцины уже позволяют им делать прививки. Над этим мы еще работаем", - резюмировал министр.
Читайте такжеПозор перед детьми: в МОН рассказали, что сотни украинских школ не имеют нормального туалета
Работа школ в Украине с 1 сентября - о чем ранее сообщал Главред:
Министерство здравоохранения в июле запустило требование, согласно которому школы в Украине с 1 сентября 2021 года будут работать в том случае, если в них будет вакцинировано 80% от всего персонала учебного заведения.
В Святошинском районе города Киева уже предупреждали учителей о том, что их могут не допустить к работе в том случае, если они не сделают прививку от COVID-19. Впрочем, там также уточняли, что от работы невакцинированных педагогов отстранять не будут.
Главный санврач Украины Игорь Кузин заявлял, что школы, где прививки от коронавируса сделали менее 80% педагогов, работать не будут. Причем не важно, в какой из эпидемиологических зон находится учебное заведение. Однако на данный момент нет законодательных оснований, чтобы не допустить невакцинированных учителей к работе.
Глава Минобразования Сергей Шкарлет уточнял, что школы, где большинство учителей не вакцинировались, будут работать либо в смешанном формате, либо на дистанционке. Причем учебные заведения, где учителя сделали прививку от COVID-19, смогут работать даже в условиях жесткого карантина.