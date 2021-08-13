В Украине может быть три варианта начала учебного года - МОН

Школы будут работать при вакцинации 80% педагогов / УНИАН

Украинское правительство рассматривает несколько вариантов начала учебного года. Об этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал в интервью изданию Главком.

"Мы рассчитываем, что первые два месяца осени не принесут вспышки. Разве что штамм Дельта, который сейчас распространяется, может повлиять на ситуацию", - отметил министр.

При этом, по его словам, самый благоприятный сценарий - "зеленая" карантинная зона на карте Украины. Так как в этих условиях учебные заведения в стране будут работать в штатном режиме. А перевести школы на дистанционную форму обучения смогут лишь в тех регионах, где будут вспышки заболеваний коронавирусной инфекцией.

Однако правительство рассматривает и второй вариант учебного года. Речь идет о ситуации, когда в стране будет зафиксирован высокий уровень заболеваемости COVID-19. Тогда МОН будет настаивать, чтобы хотя бы 1-4 классы и инклюзивно-ресурсные центры работали в обычном режиме.

Но тут есть важный факт, в таких школах должно быть вакцинировано 80% педагогов.

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По третьему варианту, при среднем уровне заболеваемости - "желтой" и "оранжевой" зонах карантина, местные власти смогут переводить обучение в смешанную или дистанционную форму.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, как будут работать школы во время новой волны коронавирусной инфекции. Если Украину накроет новая вспышка COVID-19, то школы, находящиеся в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах, смогут работать, если в них будет вакцинировано 80% педагогов.

Ранее Главред писал, что по инициативе Владимира Зеленского правительство готовит постановление к 1 сентября о выделении помощи малообеспеченным многодетным семьям, чтобы облегчить им подготовку к учебному году.