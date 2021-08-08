"Никуда обращаться не нужно": в Кабмине рассказали, как получить 2 тыс. грн на ребенка к 1 сентября

Выплаты будут проведены органами социальной защиты.
В Кабмине рассказали, как получить обещанный к 1 сентября сюрприз для детей из многодетных семей. Дополнительные 2 тысячи гривен как бонус семьям с тремя и больше детьми на каждого ребенка к новому учебному году получат 145 тысяч детей Украины. Выплату материальной помощи проведут органы социальной защиты.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.
Чиновник подчеркнул, что выплаты получат дети из многодетных малообеспеченных семей, если на 1 августа они достигли возраста от 6 до 18 лет. Никаких обращений никуда подавать не надо.
"Ни одного обращения подавать не нужно. Выплаты будут проведены органами социальной защиты населения", - написал Шмыгаль.
Известно, что всего на эти цели выделили 290 миллионов гривен.
"Эти средства помогут семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи к новому учебному году", - подытожил премьер.
Ранее Главред писал, что по инициативе Владимира Зеленского правительство готовит постановление к 1 сентября о выделении помощи малообеспеченным многодетным семьям, чтобы облегчить им подготовку к учебному году.
Также ранее в Минздраве рассказали, как будут работать школы во время новой волны коронавирусной инфекции. Если Украину накроет новая вспышка COVID-19, то школы, находящиеся в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах, смогут работать, если в них будет вакцинировано 80% педагогов.