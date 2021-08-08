"Никуда обращаться не нужно": в Кабмине рассказали, как получить 2 тыс. грн на ребенка к 1 сентября

Дети из многодетных малообеспеченных семей получат по 2 тыс.грн на подготовку к новому учебному году / pixabay.com

В Кабмине рассказали, как получить обещанный к 1 сентября сюрприз для детей из многодетных семей. Дополнительные 2 тысячи гривен как бонус семьям с тремя и больше детьми на каждого ребенка к новому учебному году получат 145 тысяч детей Украины. Выплату материальной помощи проведут органы социальной защиты.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

Чиновник подчеркнул, что выплаты получат дети из многодетных малообеспеченных семей, если на 1 августа они достигли возраста от 6 до 18 лет. Никаких обращений никуда подавать не надо.

"Ни одного обращения подавать не нужно. Выплаты будут проведены органами социальной защиты населения", - написал Шмыгаль.

Известно, что всего на эти цели выделили 290 миллионов гривен.

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"Эти средства помогут семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи к новому учебному году", - подытожил премьер.

Ранее Главред писал, что по инициативе Владимира Зеленского правительство готовит постановление к 1 сентября о выделении помощи малообеспеченным многодетным семьям, чтобы облегчить им подготовку к учебному году.

Также ранее в Минздраве рассказали, как будут работать школы во время новой волны коронавирусной инфекции. Если Украину накроет новая вспышка COVID-19, то школы, находящиеся в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах, смогут работать, если в них будет вакцинировано 80% педагогов.