Вчені розповіли, чому в Україні помирає все більше людей / Reuters

У червні нинішнього року смертність в Україні зросла на 9,2% (+4,1 тисяча осіб у порівнянні із середніми показниками за 2015-2019 роки). Про це повідомляється на офіційному інтернет-порталі Національної академії наук України.

При цьому, кажуть вчені, спекотна погода могла стати причиною близько тисячі смертей. За даними Держстату, за вказаний період летальних випадків при COVID-19 було близько 1,4 тисячі.

"Відзначимо вплив спекотної погоди в червні 2021 року, яка, ймовірно, причетна до близько тисячі випадків надмірної смертності", − кажуть вони.

При цьому вчені стверджують, що через її неоднозначну природу ослабла пряма залежність між регіональною надмірною смертністю і кількістю смертей при захворюванні COVID-19.

Згідно з показниками, рівень загальної смертності найбільше збільшився в Києві. У порівнянні із середнім рівнем березня 2015-2019 років цей показник додав цілих 21,3%.

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Нагадаємо, раніше лікар-інфекціоніст, епідеміолог і колишній глава Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта заявив, що в Україні система охорони здоров'я перевантажена через напливу пацієнтів з коронавірусом.

"Головне питання до української влади полягає в тому, що вона діє із запізненням, тобто тільки тоді, коли система вже перевантажена. Влада нам постійно обіцяє - мовляв, ще один ривок і все буде нормально. Але це не так - Всесвітня організація охорони здоров'я чітко сказала, що 2021-2022 роки напевно пройдуть під знаком коронавірусу, коли доведеться посилювати обмеження протягом певного часу і саме це влада повинна пояснити українцям. Тому що припиняться обмеження у нас тільки тоді, коли перехворіє 60 відсотків населення", - підкреслив експерт.