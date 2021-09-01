Ученые рассказали, почему в Украине умирает все больше людей / Reuters

В июне нынешнего года смертность в Украине выросла на 9,2% (+4,1 тысяча человек по сравнению со средними показателями за 2015-2019 годы). Об этом сообщается на официальном интернет-портале Национальной академии наук Украины.

При этом, говорят ученые, жаркая погода могла стать причиной около тысячи смертей. По данным Госстата, за указанный период летальных исходов при COVID-19 было около 1,4 тысячи.

"Отметим влияние жаркой погоды в июне 2021 года, которая, вероятно, причастна к около тысячи случаев избыточной смертности", − говорят они.

При этом ученые утверждают, что из-за ее неоднозначной природы ослабла прямая зависимость между региональной излишней смертностью и количеством смертей при заболевании COVID-19.

Согласно показателям, уровень общей смертности больше всего увеличился в Киеве. В сравнении со средним уровнем марта 2015-2019 годов этот показатель добавил целых 21,3%.

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Напомним, ранее врач-инфекционист, эпидемиолог и бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита заявил, что в Украине система здравоохранения перегружена из-за наплыва пациентов с коронавирусом.

"Главный вопрос к украинской власти заключается в том, что она действует с опозданием, то есть только тогда, когда система уже перегружена. Власть нам постоянно обещает - мол, еще один рывок и все будет нормально. Но это не так - Всемирная организация здравоохранения четко сказала, что 2021-2022 годы наверняка пройдут под знаком коронавируса, когда придется усиливать ограничения в течение определенного времени и именно это власть должна объяснить украинцам. Потому что прекратятся ограничения у нас только тогда, когда переболеет 60 процентов населения", - подчеркнул эксперт.