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"Вчився шифрувати в Москві": Зеленський призначив нового начальника української розвідки

23 липня 2021, 14:44

Президент країни Володимир Зеленський призначив нового керівника для Служби зовнішньої розвідки України-генерал-майора запасу Олександра Литвиненка.

Литвиненко
Олександр Литвиненко / УНІАН

Український президент Володимир Зеленський звільнив з посади керівника Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка. І на місце, що звільнилося, він призначив Олександра Литвиненка - генерал-майора запасу і директора Національного інституту стратегічних досліджень. Про це повідомляється на сайті глави держави.

Крім того, президент Зеленський звільнив Литвиненка із займаної посади. На сайті Національного інституту стратегічних досліджень опублікований Декларація Олександра Литвиненка. Він народився 27 квітня 1972 року в Києві. Він одружений, у нього є син і дочка 2011 народження.

Має ступінь доктора політичних наук, і ступінь професора, є заслуженим діячем науки і техніки України, а також має звання − державний службовець 2 рангу,і генерал-майор запасу.

У період з квітня 2014 року до серпня 2019 року Литвиненко працював заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Цікаво, що в декларації Литвиненка вказані три пункти про освіту:

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  • У 2013 році закінчив Королівський коледж оборонних наук (RCDS), Великобританія;
  • У 2009 році-Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Правознавство";
  • У 1994 році-Інститут криптографії, зв'язку та інформатики Академії ФСК РФ (Москва) за спеціальністю "Прикладна математика" (люстраційну перевірку пройшов у 2015 році). Відзначимо, що криптографія - це наука про шифри.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звільнив генерала Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Після звільнення з РНБО Кривонос був направлений у розпорядження Міністерства оборони України.

РНБО новини України
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