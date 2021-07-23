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"Учился шифровать в Москве": Зеленский назначил нового начальника украинской разведки

23 июля 2021, 14:44

Президент страны Владимир Зеленский назначил нового руководителя для Службы внешней разведки Украины - генерал-майора запаса Александра Литвиненко.

Литвиненко
Александр Литвиненко / УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский уволил с поста руководителя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка. И на освободившееся место он назначил Александра Литвиненко − генерал-майора запаса и директора Национального института стратегических исследований. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Кроме того, президент Зеленский уволил Литвиненко с занимаемой должности. На сайте Национального института стратегических исследований опубликована декларация Александра Литвиненко. Он родился 27 апреля 1972 года в Киеве. Он женат, у него есть сын и дочь 2011 рождения.

Имеет степень доктора политических наук, и степень профессора, является заслуженным деятелем науки и техники Украины, а также имеет звания − государственный служащий 2 ранга,и генерал-майор запаса.

В период с апреля 2014 года до августа 2019 года Литвиненко работал заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Интересно, что в декларации Литвиненко указаны три пункта об образовании:

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  • В 2013 году окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS), Великобритания;
  • В 2009 году - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение";
  • В 1994 году - Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСК РФ (Москва) по специальности "прикладная математика" (люстрационную проверку прошел в 2015 году). Отметим, что криптография - это наука о шифрах.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

После увольнения из СНБО Кривонос был направлен в распоряжение Министерства обороны Украины.

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