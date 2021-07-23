"Учился шифровать в Москве": Зеленский назначил нового начальника украинской разведки

Президент страны Владимир Зеленский назначил нового руководителя для Службы внешней разведки Украины - генерал-майора запаса Александра Литвиненко.
Украинский президент Владимир Зеленский уволил с поста руководителя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка. И на освободившееся место он назначил Александра Литвиненко − генерал-майора запаса и директора Национального института стратегических исследований. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Кроме того, президент Зеленский уволил Литвиненко с занимаемой должности. На сайте Национального института стратегических исследований опубликована декларация Александра Литвиненко. Он родился 27 апреля 1972 года в Киеве. Он женат, у него есть сын и дочь 2011 рождения.
Имеет степень доктора политических наук, и степень профессора, является заслуженным деятелем науки и техники Украины, а также имеет звания − государственный служащий 2 ранга,и генерал-майор запаса.
В период с апреля 2014 года до августа 2019 года Литвиненко работал заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Интересно, что в декларации Литвиненко указаны три пункта об образовании:
- В 2013 году окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS), Великобритания;
- В 2009 году - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение";
- В 1994 году - Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСК РФ (Москва) по специальности "прикладная математика" (люстрационную проверку прошел в 2015 году). Отметим, что криптография - это наука о шифрах.
Читайте такжеЗеленский уволил скандального главу Черниговской РГА
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
После увольнения из СНБО Кривонос был направлен в распоряжение Министерства обороны Украины.