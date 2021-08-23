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Удар по боржниках: в Україні за борги по ЖКГ хочуть відключати від опалення будинками

23 серпня 2021, 11:53

Модель договору щодо постачання тепла "підприємство-квартира" пропонують замінити договором "підприємство - дім".

Опалення
В Україні від опалення можуть відключати цілими будинками / УНІАН

В Україні у разі накопичення боргів по комуналці окремими квартирами від теплопостачання запропонували відключати цілі багатоквартирні будинки.

Як кажуть керівники низки теплокомуненерго, це сприятиме швидшим розрахункам, пише Тoday.ua. Для цього пропонується змінити законодавство.

Тепловики погрожують ударом боржникам: до чого готуватися

На думку директора теплопостачальної компанії ТОВ Керуюча компанія Зараз Оксани Кулагіної, потрібні механізми, які б підштовхнули споживачів платити за надані послуги. Вона каже, що "батіг" у вигляді нарахування пені не працює. Тому буває так, що ТКЕ по 3 роки ми судяться з людьми, які мають по 100-150 тисяч гривень боргу. Вона нагадала, що за законом можна відключити при централізованому опаленні тільки боржника, який має борг.

За словами генерального директора Полтаватеплоенерго Олександра Олексенка, модель договору про постачання тепла "підприємство-квартира" слід замінити договором "підприємство - дім".

"Підприємство не повинно заходити в квартиру. У підприємства є майно, яке закінчується на введенні в будинок. Там і повинен бути укладений договір на поставку – з будинком, ОСББ, ЖЕКом, управителем. І тоді підприємство матиме можливість обмежити теплопостачання споживачеві будинку", - заявив Олексенко.

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Відключення будинків від тепла: що кажуть юристи

У свою чергу адвокат Ростислав Кравець каже, що слова тепловиків недвозначно говорять про їх бажання відключати боржників від теплопостачання цілими будинками. Але введення колективної відповідальності за борги – незаконно. А керівників підприємств за такі ідеї можна самих притягати до відповідальності.

Скільки українці заборгували за послуги ЖКГ

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) на кінець червня 2021 року зменшилася на 3,6% порівняно з травнем – до 66,4 млрд грн., повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, станом на кінець червня:

  • заборгованість населення за природний газ склала 24,7 млрд грн (-5%);
  • за централізоване опалення та гарячу воду-21,5 млрд грн (-5,2%);
  • за управління багатоквартирними будинками-5,5 млрд грн (+2%);
  • за централізоване постачання холодної води та водовідведення-6,4 млрд грн (+1,5%);
  • за вивезення побутових відходів - 1,2 млрд грн (+10%);
  • за постачання електроенергії-7,1 млрд грн (-3%).

У червні населення країни сплатило за житлово-комунальні послуги 12,8 млрд грн (123,1% нарахованих за цей період сум).

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 30 листопада 2020 року з проектів Державної комісії, яка регулює тарифи у сфері енергетики і комунальних послуг в країні (НКРЕКП) стало відомо, що з 1 січня 2021 року в Україні подорожчають тарифи на газ.

У Нафтогазі, у свою чергу, заявляли, що підвищення не торкнеться тих громадян, які раніше уклали з постачальниками річні тарифи на постачання палива.

Кабінет Міністрів України 28 грудня ухвалив рішення про скасування пільгового тарифу на оплату електроенергії для населення, згідно з яким українці платили 90 копійок за перші 100 кіловат-годин. Вже з 1 січня 2021 року ціна для побутових споживачів зафіксована на рівні 1,68 грн/кВт-год.

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коммуналка ЖКХ заборгованість борги за газ новини України
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