Удар по должникам: в Украине за долги по ЖКХ хотят отключать от тепла домами

В Украине от отопления могут отключать целыми домами / УНИАН

В Украине в случае накопления долгов по коммуналке отдельными квартирами от теплоснабжения предложили отключать целые многоквартирные дома.

Как говорят руководители ряда теплокоммунэнерго, это будет способствовать более быстрым расчетам, пишет Тoday.ua. Для этого предлагается изменить законодательство.

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По мнению директора теплоснабжающей компании ООО Управляющая компания Зараз Оксаны Кулагиной, нужны механизмы, которые бы подтолкнули потребителей платить за предоставленные услуги. Она говорит, что "кнут" в виде начисления пени не работает. Поэтому бывает так, что ТКЭ по 3 года мы судятся с людьми, которые имеют по 100-150 тысяч гривен долга. Она напомнила, что по закону можно отключить при централизованном отоплении только должника, который имеет долг.

По словам генерального директора Полтаватеплоэнерго Александра Олексенко, модель договора о поставках тепла "предприятие - квартира" следует заменить договором "предприятие - дом".

"Предприятие не должно заходить в квартиру. У предприятия есть имущество, которое заканчивается на вводе в дом. Там и должен быть заключен договор на поставку – с домом, ОСМД, ЖЭКом, управителем. И тогда предприятие будет иметь возможность ограничить теплоснабжение потребителю дома", – заявил Олексенко. Реклама

Отключение домов от тепла: что говорят юристы

В свою очередь адвокат Ростислав Кравец говорит, что слова тепловиков недвусмысленно говорят об их желании отключать должников от теплоснабжения целыми домами. Но введение коллективной ответственности за долги – незаконно. А руководителей предприятий за такие идеи можно самих привлекать к ответственности.

Сколько украинцы задолжали за услуги ЖКХ

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на конец июня 2021 года уменьшилась на 3,6% по сравнению с маем – до 66,4 млрд грн., сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на конец июня:

задолженность населения за природный газ составила 24,7 млрд грн (-5%);

за централизованное отопление и горячую воду – 21,5 млрд грн (-5,2%);

за управление многоквартирными домами – 5,5 млрд грн (+2%);

за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 6,4 млрд грн (+1,5%);

за вывоз бытовых отходов – 1,2 млрд грн (+10%);

за поставку электроэнергии – 7,1 млрд грн (-3%).

В июне население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 12,8 млрд грн (123,1% начисленных за этот период сумм).

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Напомним, ранее сообщалось, что 30 ноября 2020 года из проектов государственной комиссии, которая регулирует тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг в стране (НКРЭКУ) стало известно, что с 1 января 2021 года в Украине подорожают тарифы на газ.

В Нафтогазе, в свою очередь, заявляли, что повышение не затронет тех граждан, которые ранее заключили с поставщиками годовые тарифы на поставку топлива.

Кабинет министров Украины 28 декабря принял решение об отмене льготного тарифа на оплату электроэнергии для населения, согласно которому украинцы платили 90 копеек за первые 100 киловатт-часов. Уже с 1 января 2021 года цена для бытовых потребителей зафиксирована на уровне 1,68 грн/кВт-час.