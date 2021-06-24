Крах Північного потоку-2: в Нафтогазі пояснили, як США можуть зупинити газопровід

Білий дім наразі не застосував серйозних санкцій проти трубопроводу СП-2, вважає Юрій Вітренко.
Завершення будівництва газопроводу Північний потік-2 не означає, що трубопровід в підсумку запрацює. Його треба буде сертифікувати, і вже на цьому етапі можна застосувати санкції. Отримання сертифікації компанією Nord Stream 2 AG також не є гарантією запуску газопроводу. У цих випадках США, які досі так і не застосували найбільш серйозні санкції, можуть впровадити обмеження проти російського енергетичного проекту. Про це заявив глава Нафтогазу Юрій Вітренко.
У інтерв'ю Інтерфакс-Україна він розповів про те, що добудова газопроводу СП-2 не означає запуск проекту. Вашингтон може докласти зусиль, щоб сертифікація трубопроводу не відбулася.
"Навіть якщо будівництво буде завершено, потім цей газопровід треба сертифікувати, без цього він не може працювати – є відповідні сертифікаційні санкції. Відповідно, США можуть зробити так, щоб ця сертифікація не відбулася", - вважає Вітренко.читайте такожУкраїна поставила умову Росії і Заходу: Північний потік-2 в обмін на Крим і Донбас
Крім того, навіть вирішення Nord Stream 2 AG питання щодо сертифікації газопроводу не вказує на те, що труба все ж таки запрацює.
"Щоб цей газопровід працював, багато ще чого потрібно: щоб були компанії, які бронюють потужності, щоб хтось купував газ, який йде через цей газопровід. І все це теж може бути предметом відповідних санкцій з боку США", - додав глава Нафтогазу.читайте такожНовий удар Росії по Україні: експерт пояснив, навіщо Москві потрібен Північний потік-2
Також Юрій Вітренко підкреслив, що під час свого нещодавнього візиту до Вашингтона він вже обговорив з конгресменами перспективи зупинки СП-2, тому що в Білому домі поки що не запускали найсерйозніші санкційні заходи проти газопроводу. Санкції можна застосувати не до самого газопроводу, а до компаній і фінансування проекту.
Північний потік-2 новини
- Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американською делегацією у Києві закликав США і ЄС зупинити реалізацію Північного потоку-2, тому що цей проект несе загрозу національній безпеці української держави.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков казав, що після добудови першої нитки СП-2 Росія може піти на провокації проти об'єктів критичної інфраструктури України, серед яких і газотранспортна система.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков не виключив сценарію, за якого у Північного потоку-2 можуть виникнути нові проблеми - на етапі страхування та сертифікації газопроводу.
- Російський депутат В'ячеслав Ніконов вважає, що США здійснять спробу зупинки запуску СП-2 у тому випадку, якщо до влади у Німеччині прийде Партія зелених.