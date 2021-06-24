Крах Північного потоку-2: в Нафтогазі пояснили, як США можуть зупинити газопровід

Добудова Північного потоку-2 ще не означає, що газопровід запрацює - Вітренко / Reuters

Завершення будівництва газопроводу Північний потік-2 не означає, що трубопровід в підсумку запрацює. Його треба буде сертифікувати, і вже на цьому етапі можна застосувати санкції. Отримання сертифікації компанією Nord Stream 2 AG також не є гарантією запуску газопроводу. У цих випадках США, які досі так і не застосували найбільш серйозні санкції, можуть впровадити обмеження проти російського енергетичного проекту. Про це заявив глава Нафтогазу Юрій Вітренко.

У інтерв'ю Інтерфакс-Україна він розповів про те, що добудова газопроводу СП-2 не означає запуск проекту. Вашингтон може докласти зусиль, щоб сертифікація трубопроводу не відбулася.

"Навіть якщо будівництво буде завершено, потім цей газопровід треба сертифікувати, без цього він не може працювати – є відповідні сертифікаційні санкції. Відповідно, США можуть зробити так, щоб ця сертифікація не відбулася", - вважає Вітренко.читайте такожУкраїна поставила умову Росії і Заходу: Північний потік-2 в обмін на Крим і Донбас

Крім того, навіть вирішення Nord Stream 2 AG питання щодо сертифікації газопроводу не вказує на те, що труба все ж таки запрацює.

"Щоб цей газопровід працював, багато ще чого потрібно: щоб були компанії, які бронюють потужності, щоб хтось купував газ, який йде через цей газопровід. І все це теж може бути предметом відповідних санкцій з боку США", - додав глава Нафтогазу.читайте такожНовий удар Росії по Україні: експерт пояснив, навіщо Москві потрібен Північний потік-2

Також Юрій Вітренко підкреслив, що під час свого нещодавнього візиту до Вашингтона він вже обговорив з конгресменами перспективи зупинки СП-2, тому що в Білому домі поки що не запускали найсерйозніші санкційні заходи проти газопроводу. Санкції можна застосувати не до самого газопроводу, а до компаній і фінансування проекту.

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