Удар США по Северному потоку-2: в Нафтогазе назвали сценарии остановки запуска газопровода

Белый дом пока не применил серьезные санкции против трубопровода СП-2, считает Юрий Витренко.
Завершение строительства газопровода Северный поток-2 не означает, что трубопровод в итоге заработает. Его нужно будет сертифицировать, и уже на этом этапе можно применить санкции. Получение сертификации компанией Nord Stream 2 AG также не является гарантией запуска газопровода. В этих случаях США, которые до сих пор так и не применили наиболее серьезные санкции, могут ввести ограничения против российского энергетического проекта. Об этом заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко.
В интервью Интерфакс-Украина он рассказал о том, что достройка газопровода СП-2 не означает запуск проекта. Вашингтон может приложить усилия, чтобы сертификация трубопровода не состоялась.
"Даже если строительство будет завершено, потом этот газопровод надо сертифицировать, без этого он не может работать – есть соответствующие сертификационные санкции. Соответственно, США могут сделать так, чтобы эта сертификация не состоялась", - полагает Витренко.Читайте такжеУкраина поставила условие России и Западу: Северный поток-2 в обмен на Крым и Донбасс
Кроме того, даже решение Nord Stream 2 AG вопроса с сертификацией газопровода не указывает на то, что труба все-таки заработает.
"Чтобы этот газопровод работал, много еще чего нужно: чтобы были компании, которые бронируют мощности, чтобы кто-то покупал газ, который идет через этот газопровод. И все это тоже может быть предметом соответствующих санкций со стороны США", - добавил глава Нафтогаза.Читайте такжеНовый удар России по Украине: эксперт объяснил, зачем Москве нужен Северный поток-2
Также Юрий Витренко подчеркнул, что во время своего недавнего визита в Вашингтон он уже обсудил с конгрессменами перспективы остановки СП-2, так как в Белом доме пока не запускали самые серьезные санкционные меры против газопровода. Санкции можно применить не к самому газопроводу, а к компаниям и финансированию проекта.
Северный поток-2 новости
- Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американской делегацией в Киеве призывал США и ЕС остановить реализацию Северного потока-2, так как данный проект несет угрозу национальной безопасности украинского государства.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что после достройки первой нитки СП-2 Россия может пойти на провокации против объектов критической инфраструктуры Украины, среди которых и газотранспортная система.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков не исключил сценария, при котором у Северного потока-2 могут возникнуть новые проблемы – на этапе страхования и сертификации газопровода.
- Российский депутат Вячеслав Никонов считает, что США осуществят попытку остановки запуска СП-2 в том случае, если к власти в Германии придет Партия зеленых.