Вдарив по обличчю і жбурнув на асфальт: у Києві таксист напав на пасажирку

У Києві таксист побив пасажирку / скріншот

У Києві водій таксі Bolt викинув з автомобіля пасажирку та вдарив її по обличчю. Постраждала написала заяву в поліцію.

Інцидент стався в столиці напередодні. Причиною конфлікту стало те, що жінка зробила зауваження водієві таксі, повідомляє Київ Оперативний.

За словами постраждалої, о 21.14 був замовлений автомобіль. О 21.25 він прибув майже на вказане місце, не доїхавши 100 метрів.

"На моє зауваження, що мітка стоїть в одному місці, а водій — в іншому, водій проїхав цих 100 метрів і силоміць витягнув мене з машини, вдарив по обличчю і кинув на асфальт", — написала жінка.

Компанія запропонувала їй знижку на наступну поїздку в якості компенсації.

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У Мережі опублікували запис камери відеоспостереження:

Як повідомляв Главред, у столиці на вулиці Богатирській вночі 26 червня водій автомобіля з написом сервісу таксі Uber розмахував пістолетом з вікна автомобіля. У салоні були пасажири. Один з водіїв, які проїжджали повз, викликав поліцію.

Виявилося, що чоловік розмахував пневматичним пістолетом. Щодо водія написали заяву в поліцію.