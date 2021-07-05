Ударил по лицу и швырнул на асфальт: в Киеве таксист напал на пассажирку

В Киеве таксист побил пассажирку / скриншот

В Киеве водитель такси Bolt выбросил из автомобиля пассажирку и ударил ее по лицу. Пострадавшая написала заявление в полицию.

Инцидент произошел в столице накануне. Причиной конфликта стало то, что женщина сделала замечание водителю такси, сообщает Киев Оперативный.

По словам пострадавшей, в 21.14 был заказан автомобиль. В 21.25 он прибыл почти на указанное место, не доехав 100 метров.

"На мое замечание, что метка стоит в одном месте, а водитель — в другом, водитель проехал этих 100 метров и силой вытащил меня из машины, ударил по лицу и бросил на асфальт", — написала женщина.

Компания предложила ей скидку на следующую поездку в качестве компенсации.

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В Сети опубликовали запись камеры видеонаблюдения:

Как сообщал Главред, в столице на улице Богатырской ночью 26 июня водитель автомобиля с надписью сервиса такси Uber размахивал пистолетом из окна автомобиля. В салоне находились пассажиры. Один из проезжающих водителей вызвал полицию.

Оказалось, что мужчина размахивал пневматическим пистолетом. В отношении водителя написали заявление в полицию.