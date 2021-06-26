В Киеве пьяный водитель популярного такси размахивал пистолетом

Пьяный водители размахивал пистолетом

В столице на улице Богатырской в эту ночь, 26 июня, водитель автомобиля с надписью сервиса такси Uber размахивал пистолетом из окна автомобиля, сообщает Телеграм-канал Киев Оперативный.

На кадрах ролика видно, как водитель во время движения показывает из окна автомобиля пистолет и размахивает им.

В салоне автомобиля также находились пассажиры. Один из проезжающих водителей вызвал полицию.

Оказалось, что мужчина размахивал пневматическим пистолетом. На водителя написали заявление в полицию.

В Киеве, 17 мая, на Северном мосту оборвалась контактная сеть троллейбуса. Водитель Toyota не заметил провода и наехал на них. После чего машина повисла в воздухе, а потом рухнула на бок.

Реклама

После аварии водитель пытался скрыться с места ДТП.

Читайте такжеUber отключил популярную услугу по заказу такси в Украине

Инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения, но он отказался от прохождения проверки на драгере.

Незадолго до этого жуткое ДТП произошло в центре Киева в ночь на 1 мая. На бульваре Леси Украинки автомобиль Infinity G25 совершил наезд на дерево и опору светофора. В результате аварии погибла 18-летняя девушка. Водитель был пьян, он задержан.