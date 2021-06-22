Ударив дружину праскою і задушив проводом: ЗМІ з'ясували подробиці жорстокого вбивства на Тернопільщині

Анна Яковенко з чоловіком і дочкою / Facebook Анни Яковенко

У невеликому містечку Теребовля на Тернопільщині 19 червня сталася трагедія. Чоловік убив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

Анна Яненко була медсестрою. Її чоловік, 39-річний Роман Шманько, офіційно ніде не працював. Судячи з усього, між ними сталася сварка. За словами знайомих, чоловік вдарив дружину праскою по голові, а потім задушив проводом від нього. Сам чоловік підірвався на вибуховому пристрої. А незадовго до своєї смерті він подзвонив сестрі, попросив прийти і забрати його 3-річну дочку Аллу, передає Obozrevatel.

За даними ЗМІ, подружжя вже було в процесі розлучення. Анна збиралася забрати дочку в Німеччину, де вона працювала вже кілька років. Але Роман довго не давав згоди та не підписував документи.

Як розповідають знайомі пари, незабаром після народження дитини жінка поїхала на роботу до Німеччини. Чоловік залишився в Україні та займався вихованням дочки. Було вирішено, що незабаром Анна забере свою сім'ю до Німеччини.

Весь цей час жінка надсилала частину зароблених грошей чоловікові з донькою. Але і сім'я Романа також допомагала йому утримувати дитину. За словами знайомих, хлопець із заможної родини. Його батько колись був навіть директором єдиного в місті ресторану.

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читайте такожУ Дніпрі п'яний вбив співмешканку на очах у дітей: нові деталіПодруга загиблої розповіла, що Роман частенько піднімав на дружину руку. Нібито навіть у Німеччині він теж її бив, тому дівчина вирішила розлучитися. Але є й інша версія трагедії. Один з друзів Шманька розповів, що в Німеччині Роман нібито застав Анну з іншим чоловіком.

Анну Яненко поховали в рідному місті 20 червня. Поліція порушила кримінальне провадження за статтею 115 КК України (Умисне вбивство).

Як повідомляв Главред, у Хмельницькій області в селі Гатне 58-річний чоловік жорстко розправився зі своєю дружиною. Чоловік вбив дружину у день її народження. Трагедія сталася 1 червня пізно ввечері.