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"Загроза для всієї Європи": Меркель і Зеленський пригрозили РФ через Північний потік-2

22 серпня 2021, 14:54
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Зеленський і Меркель обговорили Північний потік-2 і зробили спільну заяву.

Меркель і Зеленський
Зустріч Меркель і Зеленського в Києві / Reuters

Сьогодні, 22 серпня, до Києва прилетіла канцлер Німеччини Ангела Меркель. Меркель провела переговори з президентом України Володимиром Зеленським, де однією з ключових тем розмови став - газопровід Північний потік-2.

"Важливим питанням була енергетична безпека - Північний потік-2. Ми ініціювали проведення констультації з Європарламентом і урядом Німеччини найближчим часом", - заявив Зеленський на спільній пресконференції, передає Офіс президента.

Зеленський заявив, що це політичний проект, який несе загрозу для всієї Європи.

За словами канцлера, Німеччина буде виступати за нові санкції проти Росії, якщо вона буде використовувати Північний потік-2 в якості зброї проти України.

Вона зазначила, що транзит блакитного палива через нашу країну повинен продовжитися і після 2024 року.

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"Північний потік-2 - це не російсько-німецький проект, це європейсько-російський проект. Турботу з українського боку ми серйозно сприймаємо і чітко говорили про те, що в європейських рамках ми виступаємо за нові санкції, якщо Росія буде намагатися використовувати газопровід для мети зброї", - заявила вона.

читайте такожПівнічний потік - 2 під загрозою: Байден підписав указ про нові санкції проти Росії

Меркель також повідомила, що є спеціальний уповноважений з питань транзиту, який зараз починає нові переговори, щоб договір з Україною, який триває до 2024 року, був продовжений.

Північний потік-2 - про що раніше повідомляв Главред:

Президент України Володимир Зеленський в ході своєї зустрічі з делегацією США закликав Захід зупинити процес завершення будівництва газопроводу Північний потік-2. Глава держави підкреслив, що російський енергетичний проект несе загроза національній безпеці країни.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков допустив ймовірність, згідно з якою у Росії виникнуть нові проблеми з Північним потоком-2 на етапі сертифікації та страхування газопроводу.

Депутат Держдуми РФ В'ячеслав Ніконов вважає, що Штати здійснять спробу зупинити СП-2 у тому випадку, якщо в Німеччині на парламентських виборах здобуде перемогу Партія Зелених.

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Володимир Зеленський Ангела Меркель Північний потік-2
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