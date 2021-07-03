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Загроза з моря і з повітря: в Україні не виключили удар по кораблях РФ у Керченській протоці

3 липня 2021, 18:32

Україна може використовувати бронекатери проекту Гюрза або безпілотники Bayraktar TB2.

Чорне море
Чорне море / www.chekltd.ru

Україна може відкрити вогонь на ураження по російських кораблях, що загрожують проходу українських суден через Керченську протоку.

Як йдеться в аналітичному матеріалі Defense Express, під вогонь українських сил можуть потрапити катери Росгвардії.

Журналісти вважають, що вогонь по протидиверсійних катерах РФ проекту 21980 Грачонок і швидкісним транспортно-десантним катерам проекту 02510 БК-16 може вестися як з моря, так і з повітря.

У першому випадку очікується використання річкових бронекатерів проекту 58150 Гюрза, у другому — безпілотників Bayraktar TB2 або вертольотів Мі-14.

Крім того, нагадується, що в квітні українські Мі-14 були задіяні в навчаннях з ураження надводних цілей авіаційними бомбами, а в червні з їх же участю була відпрацьована атака на десантні кораблі умовного противника.

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Нагадаємо, 23 червня росЗМІ повідомили, що біля берегів окупованого РФ Криму в Чорному морі співробітники прикордонної служби Федеральної Служби безпеки нібито зробили " попереджувальні" постріли в бік британського есмінця Defender.

ФСБшники відкривали вогонь біля мису Фіолент, оскільки есмінець "перетнув кордон РФ". Також з метою "попередження" за курсом Defender метнув бомби військовий літак Су-24М.

Російська сторона стверджує, що після таких заходів есмінець покинув кордони "територіального моря" РФ.

Пізніше в МЗС України і Міноборони Британії відреагували на заяву Росії про обстріл британського есмінця Defender. Росіяни, мабуть, стріляли "невидимими бомбами", так як британська сторона ніяких атак не зафіксувала.

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