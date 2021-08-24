Україна готова до нормандської зустрічі: Кулеба звернувся до РФ

Дмитро Кулеба висловився про нормандську зустріч / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна повністю готова до проведення зустрічей глав МЗС країн нормандського формату (Україна, Франція, Німеччина, РФ).

Як відзначив Кулеба на спільному брифінгу з міністром Європи та закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном, він сподівається на конструктивний підхід РФ у цьому питанні щодо свого колеги з РФ.

"Зусилля нормандського формату повинні бути ще більш ефективними. І ми з міністром Ле Дріаном єдині в спільній думці, що нормандський формат повинен працювати, і ми чекаємо від нього більшої динаміки. Ми розуміємо, що перш за все це залежить від позиції Росії, і я хочу скористатися цією можливістю і підтвердити, що ми готові до зустрічі міністрів закордонних справ у нормандському форматі. Звертаюся і дуже сподіваюся, що наш російський колега, міністр Лавров також конструктивно і сумлінно підійде до проведення цієї зустрічі", - сказав Кулеба.

Глава українського зовнішньополітичного відомства також нагадав, що Україна працюватиме над організацією саміту нормандського формату "для підготовки та прийняття необхідних рішень".

Варто відзначити, напередодні прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що поки немає підстав проводити зустріч у нормандському форматі.

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Переговори в нормандському форматі - про що раніше писав Главред:

Президент Володимир Зеленський 13 липня заявив, що Німеччина, Франція та Україна наполягають на проведенні зустрічі на рівні лідерів країн нормандського формату. План з реалізації Мінських угод, який слід обговорити, переданий Москві. І на даний момент зустріч відкладається через Росію.

15 липня в Кремлі заявили, що Росія, Україна, Франція і Німеччина виступають на підтримку проведення саміту в рамках нормандського формату щодо Донбасу. Але на даний момент немає ніяких конкретних домовленостей щодо термінів проведення заходу.

Німеччина зобов'язалася допомогти Україні з врегулюванням конфлікту на Донбасі для запуску газопроводу Північний потік-2. Зокрема, офіційний Берлін пообіцяв активізувати переговори в нормандському форматі.