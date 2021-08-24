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Украина готова к нормандской встрече: Кулеба обратился к РФ

24 августа 2021, 15:58
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По словам главы МИД, Украина будет работать над организацией саммита нормандского формата.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба высказался о нормандской встрече / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина полностью готова к проведению встреч глав МИД стран нормандского формата (Украина, Франция, Германия, РФ).

Как отметил Кулеба на совместном брифинге с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, он надеется на конструктивный подход РФ в этом вопросе о обратился к своему коллеге из РФ.

"Усилия нормандского формата должны быть еще более эффективными. И мы с министром Ле Дрианом едины в совместной мысли, что Нормандский формат должен работать, и мы ждем от него большей динамики. Мы понимаем, что прежде всего это зависит от позиции России, и я хочу воспользоваться этой возможностью и подтвердить, что мы готовы к встрече министров иностранных дел в нормандском формате. Обращаюсь и очень надеюсь, что наш российский коллега, министр Лавров также конструктивно и добросовестно подойдет к проведению этой встречи", - сказал Кулеба.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также напомнил, что Украина будет работать над организацией саммита нормандского формата "для подготовки и принятия необходимых решений".

Стоит отметить, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет оснований проводить встречу в нормандском формате.

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Переговоры в нормандском формате - о чем ранее писал Главред:

Президент Владимир Зеленский 13 июля заявил, что Германия, Франция и Украина настаивают на проведении встречи на уровне лидеров стран нормандского формата. План по реализации Минских соглашений, который следует обсудить, передан Москве. И на данный момент встреча откладывается из-за России.

15 июля в Кремле заявили, что Россия, Украина, Франция и Германия выступают в поддержку проведения саммита в рамках нормандского формата по Донбассу. Но на данный момент нет никаких конкретных договоренностей по срокам проведения мероприятия.

Германия обязалась помочь Украине с урегулированием конфликта на Донбассе для запуска газопровода Северный поток-2. В частности, официальный Берлин пообещал активизировать переговоры в нормандском формате.

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нормандский формат Дмитрий Кулеба
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