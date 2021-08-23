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Нет смысла: у Путина обвинили Украину и высказали о встрече в нормандском формате

23 августа 2021, 21:38
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Пресс-секретарь Путина обвинил Украину в якобы невыполнении Минских договоренностей.

Песков
Песков высказался о нормандской встрече / УНИАН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет оснований проводить встречу в нормандском формате.

По его словам, по существу нечем наполнить встречу глав стран.

"Что касается саммита нормандской четверки. Все хотят провести саммит Нормандской четверки так, чтобы это стало весомым шагом на пути внутриукраинского урегулирования (в РФ считают нападение России на Украину внутренним конфликтом - ред.). Но для того, чтобы проводить саммит, нужно какое-то субстантивное наполнение этого саммита. Оно по-прежнему отсутствует", - сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина также в очередной раз обвинил Украину в якобы невыполнении Минских договоренностей.

"В настоящий момент единственное, о чем можно говорить, - это констатировать отсутствие продвижения, а по некоторым параметрам и деградацию ситуации", - заявил Песков.

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Переговоры в нормандском формате - о чем ранее писал Главред:

Президент Владимир Зеленский 13 июля заявил, что Германия, Франция и Украина настаивают на проведении встречи на уровне лидеров стран нормандского формата. План по реализации Минских соглашений, который следует обсудить, передан Москве. И на данный момент встреча откладывается из-за России.

15 июля в Кремле заявили, что Россия, Украина, Франция и Германия выступают в поддержку проведения саммита в рамках нормандского формата по Донбассу. Но на данный момент нет никаких конкретных договоренностей по срокам проведения мероприятия.

Германия обязалась помочь Украине с урегулированием конфликта на Донбассе для запуска газопровода Северный поток-2. В частности, официальный Берлин пообещал активизировать переговоры в нормандском формате.

viber
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