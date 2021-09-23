Штраф у 17 тисяч гривень і мільярди для держави: в Україні з'являться платні дороги

Податок, який можна буде сплатити в електронній формі, стягуватимуть не з усіх автомобілів.
Кабінет міністрів погодив законопроект, що передбачає появу платних доріг в Україні. Податки сплачуватимуть власники автомобілів масою від 12 тонн. Проїзд вантажівки від Києві до Одеси може обійтися в 1 500 гривень. Штраф за несплату – 8 500 грн. Повторне порушення обійдеться вже в 17 000 гривень.
Уряд затвердив законопроект під час засідання у середу, 22 вересня. Держава, таким чином, планує виручити близько 9 мільярдів гривень, які повинні бути спрямовані в Дорожній фонд.
Власники яких автомобілів сплачуватимуть податок
Наразі мова йде про вантажівки – автомобілі, маса яких від 12 тонн. Оплачувати маршрут треба буде за проїзд дорогами державного значення. З метою контролю пересування впровадять спеціальну систему радіочастотних міток ідентифікації. Сплатити можна буде за допомогою електронних платежів.
Грошові кошти, отримані від проїзду машин, і штрафи, збираються направляти в Дорожній фонд.
Чому в Україні з'являться платні дороги
У постанові Кабміну йдеться про те, що в Україні близько 1,5 мільйона вантажних автомобілів, причому це не враховуючи тих машин, які зареєстровані за кордоном. Дорожнє покриття швидко псується через рух великовантажів.
"Тисячі кілометрів доріг в Україні будується за рахунок коштів платників податків. При цьому тисячі кілометрів українських доріг отримують найбільше навантаження і знос саме від вантажівок. Тому для них пропонується встановити оплату за користування дорогами загального користування", - зазначив глава уряду Денис Шмигаль.
Скільки треба буде заплатити
Тарифи на проїзд дорогами України наразі не встановлені. Однак у Кабміні мають намір виручити до 9 мільярдів гривень у разі середньої вартості тарифу від 1 до 3 гривень за кілометр. Таким чином, за вантажівку в 12 тонн, вирушаючи, наприклад, з Києва до Одеси, потрібно буде заплатити від 500 до 1 500 гривень.
Платні дороги і штрафи
Штраф за несплату дорожнього податку в перший раз складе 8 500 гривень. Якщо порушення повториться, доведеться заплатити вже 17 000 гривень.
На вантажівці повинен бути встановлений спеціальний "маячок". Немає маячка - штраф 17 тисяч гривень.
Коли можуть з'явитися платні дороги
Згідно з планами влади, перші платні дороги на території України можуть з'явитися вже за 3 роки – у 2024 році.
Раніше в Міністерстві інфраструктури заявляли, що вартість використання платних доріг в Україні залежатиме від транспортного засобу. Також у відомстві розповіли про роботу над будівництвом доріг за низкою напрямків на умовах концесії.