Штраф у 17 тисяч гривень і мільярди для держави: в Україні з'являться платні дороги

Держава планує виручити близько 9 мільярдів гривень від податків і штрафів за використання платних доріг / УНІАН

Кабінет міністрів погодив законопроект, що передбачає появу платних доріг в Україні. Податки сплачуватимуть власники автомобілів масою від 12 тонн. Проїзд вантажівки від Києві до Одеси може обійтися в 1 500 гривень. Штраф за несплату – 8 500 грн. Повторне порушення обійдеться вже в 17 000 гривень.

Уряд затвердив законопроект під час засідання у середу, 22 вересня. Держава, таким чином, планує виручити близько 9 мільярдів гривень, які повинні бути спрямовані в Дорожній фонд.

Власники яких автомобілів сплачуватимуть податок

Наразі мова йде про вантажівки – автомобілі, маса яких від 12 тонн. Оплачувати маршрут треба буде за проїзд дорогами державного значення. З метою контролю пересування впровадять спеціальну систему радіочастотних міток ідентифікації. Сплатити можна буде за допомогою електронних платежів.

Грошові кошти, отримані від проїзду машин, і штрафи, збираються направляти в Дорожній фонд.

Чому в Україні з'являться платні дороги

У постанові Кабміну йдеться про те, що в Україні близько 1,5 мільйона вантажних автомобілів, причому це не враховуючи тих машин, які зареєстровані за кордоном. Дорожнє покриття швидко псується через рух великовантажів.

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"Тисячі кілометрів доріг в Україні будується за рахунок коштів платників податків. При цьому тисячі кілометрів українських доріг отримують найбільше навантаження і знос саме від вантажівок. Тому для них пропонується встановити оплату за користування дорогами загального користування", - зазначив глава уряду Денис Шмигаль.

Скільки треба буде заплатити

Тарифи на проїзд дорогами України наразі не встановлені. Однак у Кабміні мають намір виручити до 9 мільярдів гривень у разі середньої вартості тарифу від 1 до 3 гривень за кілометр. Таким чином, за вантажівку в 12 тонн, вирушаючи, наприклад, з Києва до Одеси, потрібно буде заплатити від 500 до 1 500 гривень.

Платні дороги і штрафи

Штраф за несплату дорожнього податку в перший раз складе 8 500 гривень. Якщо порушення повториться, доведеться заплатити вже 17 000 гривень.

На вантажівці повинен бути встановлений спеціальний "маячок". Немає маячка - штраф 17 тисяч гривень.

Коли можуть з'явитися платні дороги

Згідно з планами влади, перші платні дороги на території України можуть з'явитися вже за 3 роки – у 2024 році.

Раніше в Міністерстві інфраструктури заявляли, що вартість використання платних доріг в Україні залежатиме від транспортного засобу. Також у відомстві розповіли про роботу над будівництвом доріг за низкою напрямків на умовах концесії.