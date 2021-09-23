Украина готовит платные дороги: кому грозит штраф в 17 тысяч гривен и кто будет платить

Государство планирует выручить около 9 миллиардов гривен от налогов и штрафов за использование платных дорог / УНИАН

Кабинет министров согласовал законопроект, предусматривающий появление платных дорог в Украине. Налоги будут платить владельцы автомобилей массой от 12 тонн. Проезд грузовика от Киеве до Одессы может обойтись в 1 500 гривен. Штраф за неуплату – 8 500 грн. Повторное нарушение обойдется уже в 75 000 гривен.

Правительство утвердило законопроект в ходе заседания в среду, 22 сентября. Государство, таким образом, планирует выручить около 9 миллиардов гривен, которые должны быть направлены в Дорожный фонд.

Владельцы каких автомобилей будут платить налог

В данный момент речь идет о грузовиках – автомобилях, масса которых от 12 тонн. Оплачивать маршрут нужно будет за проезд по дорогам государственного значения. С целью контроля передвижения введут специальную систему радиочастотных меток идентификации. Заплатить можно будет при помощи электронных платежей.

Денежные средства, полученные от проезда машин, и штрафы, собираются направлять в Дорожный фонд.

Почему в Украине появятся платные дороги

В постановлении Кабмина говорится о том, что в Украине около 1,5 миллиона грузовых автомобилей, причем это не учитывая тех машин, которые зарегистрированы за рубежом. Дорожное покрытие быстро портится из-за движения большегрузов.

Реклама

"Тысячи километров дорог в Украине строится за счет средств налогоплательщиков. При этом тысячи километров украинских дорог получают наибольшую нагрузку и износ именно от грузовиков. Поэтому для них предлагается установить оплату за пользование дорогами общего пользования", - отметил глава правительства Денис Шмыгаль.

Сколько нужно будет заплатить

Тарифы на проезд по дорогам Украины пока не установлены. Однако в Кабмине намерены выручить до 9 миллиардов гривен в случае средней стоимости тарифа от 1 до 3 гривен за километр. Таким образом, за грузовик в 12 тонн, отправляясь, к примеру, из Киева в Одессу, нужно будет заплатить от 500 до 1 500 гривен.

Платные дороги и штрафы

Штраф за неуплату дорожного налога в первый раз составит 8 500 гривен. Если нарушение повторится, придется заплатить уже 17 000 гривен.

На грузовике должен быть установлен специальный "маячок". Нет маячка – штраф 17 тысяч гривен.

Когда могут появиться платные дороги

Согласно планам властей, первые платные дороги на территории Украины могут появиться уже через 3 года – в 2024 году.

Ранее в Министерстве инфраструктуры заявляли, что стоимость использования платных дорог в Украине будет зависеть от транспортного средства. Также в ведомстве рассказали о работе над строительством дорог по ряду направлений на условиях концессии.