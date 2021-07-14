Україна та Китай підпишуть угоду про безвіз

Зеленський вважає, що Україна може стати "мостом в Європу" для китайського бізнесу / Фото dpsu.gov.ua

Україна укладе угоду про безвізовий режим з Китайською Народною Республікою для "розвитку міжлюдських контактів між країнами". Про це лідери двох держав Володимир Зеленський та Сі Цзіньпін домовилися під час телефонної розмови.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, сторони також обговорили потенціал співпраці в галузі торгівлі та можливості збільшення її обсягів. Зеленський висловив надію на те, що Україна може стати "мостом в Європу" для китайського бізнесу.

"Китай - торговельно-економічний партнер України номер один у світі. І ми зацікавлені в повній реалізації потенціалу двосторонньої взаємодії, насамперед у сферах торгівлі та великих інфраструктурних проектів", — зазначив президент України.

Він додав, що товарообіг між Україною та Китаєм зростає другий рік поспіль, а також зазначив "важливість участі китайських інвесторів у реалізації низки проектів з розвитку інфраструктури морських портів, будівництва та модернізації доріг, розвитку залізниць та міської інфраструктури та муніципального господарства".

"Під час розмови підтверджено зацікавленість у нарощуванні українського експорту в Китай та розширенні співпраці в переробці української сільськогосподарської продукції", — йдеться в повідомленні на сайті президента України.

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Голова КНР, зі свого боку, висловив готовність до співпраці в напрямку проекту "Велике будівництво".

Під час розмови Зеленський підтвердив незмінність позиції України в питанні єдиного Китаю, а Цзіньпін підкреслив, що Китай підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Як повідомляв Главред, в кінці березня президент Володимир Зеленський запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю, які в'їжджають в Україну з туристичною метою - він діятиме з 1 квітня по 30 вересня 2021 року.