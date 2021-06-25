Україна не є незалежною державою, вважають 40% громадян - опитування

Українці оцінили незалежність країни / УНІАН

В Україні 67% респондентів вважають, що країна дійсно є суверенною державою (негативну відповідь дали 26%), свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Водночас незалежною державою називають її 56% респондентів (не вважають незалежною - 39,5%). 60% опитаних дотримуються думки, що Україна є демократичною державою (негативну відповідь дали 33%), йдеться в звіт за підсумками дослідження.

При цьому соціальною державою Україну вважає 41% час, в той час як тих, хто такою її не вважає, 45% опитаний. Найрідше громадяни України визнають її правовою державою - 36% при 52% негативних відповідей.

Разом з тим суверенною державою Україну вважають більшість жителів усіх регіонів - від 83% на заході країни до 50% - на сході. А незалежною Україну назвали більшість жителів тільки західного і центрального регіонів (80% і 58% відповідно), тоді як більшість жителів Південного і Східного регіонів (58% і 56% відповідно) її такою не вважають.

/ razumkov.org.ua

За всіма зазначеними показниками краще оцінюється реалізація конституційних принципів жителями Західного регіону, найгірше - жителями східного і Південного регіонів. Чим молодші респонденти, тим краще вони оцінюють реалізацію конституційних принципів.

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Респондентів також попросили оцінити, наскільки дотримувалися в Україні протягом останнього року права людини і громадянина.

Жителів Західного регіону оцінюють дотримання більшості прав вище, ніж жителі інших регіонів. Чим молодші респонденти, тим вище вони оцінюють дотримання всіх конституційних прав в Україні.

/ razumkov.org.ua

/ razumkov.org.ua

Дослідження проведено в період з 11 по 16 червня 2021 року методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що представляє доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Соціологічне опитування проведено в рамках дослідницького проекту "Україна: 30 років на шляху до Європи", що фінансується Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.

Нагадаємо, раніше українці назвали топ-10 ідеальних політиків. Гетьман українського козацтва Богдан Хмельницький, поет і художник Тарас Шевченко, радянський диктатор Йосип Сталін, лідер ОУН-УПА Степан Бандера і німецький канцлер Ангела Меркель потрапили в топ-10 особистостей, яких українці вважали найбільш близькими до образу ідеального політика.