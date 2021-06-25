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Украина не является независимым государством, считают 40% граждан – опрос

25 июня 2021, 16:56
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Социальным государством Украину назвали 41% респондентов.

Украинцы
Украинцы оценили независимость страны / УНИАН

В Украине 67% респондентов считают, что страна действительно является суверенным государством (отрицательный ответ дали 26%), свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

В то же время независимым государством называют ее 56% респондентов (не считают независимым - 39,5%). 60% опрошенных придерживаются мнения, что Украина является демократическим государством (отрицательный ответ дали 33%), говорится в отчете по итогам исследования.

При этом социальным государством Украину считает 41% время, в то время как тех, кто таковой её не считает, 45% опрошенных. Реже всего граждане Украины признают её правовым государством – 36% при 52% негативных ответов.

Вместе с тем суверенным государством Украину считают большинство жителей всех регионов - от 83% на западе страны до 50% - на востоке. А независимой Украину назвали большинство жителей только западного и центрального регионов (80% и 58% соответственно), тогда как большинство жителей южного и восточного регионов (58% и 56% соответственно) ее таковой не считают.

/ razumkov.org.ua

По всем указанным показателям лучше оценивается реализация конституционных принципов жителями западного региона, хуже всего - жителями восточного и южного регионов. Чем моложе респонденты, тем лучше они оценивают реализацию конституционных принципов.

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Респондентов также попросили оценить, насколько соблюдались в Украине в течение последнего года права человека и гражданина.

Жителей западного региона оценивают соблюдение большинства прав выше, чем жители других регионов. Чем моложе респонденты, тем выше они оценивают соблюдение всех конституционных прав в Украине.

/ razumkov.org.ua
/ razumkov.org.ua

Исследование проведено в период с 11 по 16 июня 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Социологический опрос проведен в рамках исследовательского проекта "Украина: 30 лет на пути в Европу", финансируемого Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

Напомним, ранее украинцы назвали топ-10 идеальных политиков. Гетман украинского казачества Богдан Хмельницкий, поэт и художник Тарас Шевченко, советский диктатор Иосиф Сталин, лидер ОУН-УПА Степан Бандера и немецкий канцлер Ангела Меркель попали в топ-10 личностей, которых украинцы посчитали наиболее близкими к образу идеального политика.

независимость Центр Разумкова социологический опрос новости Украины
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