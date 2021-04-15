Сталин, Бандера и Хмельницкий: украинцы назвали топ-10 идеальных политиков

Степан Бандера и Иосиф Сталин, / Puer

Гетман украинского казачества Богдан Хмельницкий, поэт и художник Тарас Шевченко, советский диктатор Иосиф Сталин, лидер ОУН-УПА Степан Бандера и немецкий канцлер Ангела Меркель попали в топ-10 личностей, которых украинцы посчитали наиболее близкими к образу идеального политика.Об этом свидетельствуют результаты опроса Исследовательского агентства Fama.

Первая десятка выбранных украинцами исторических личностей выглядит именно так:

Богдан Хмельницкий

Тарас Шевченко

Вячеслав Чорновил

Михаил Грушевский

Иосиф Сталин

Ангела Меркель

Петр I

Иван Мазепа

Ярослав Мудрый

Степан Бандера

Кроме того, у украинцев выясняли, какие современные политики сильнее всего соответствуют описанным идеальным образам. В этот топ вошли:

Петр Порошенко

Владимир Зеленский

Юрий Бойко

Юлия Тимошенко

Игорь Смешко

Виктор Медведчук

Владимир Гройсман

Олег Ляшко

Опрос проходил в период с 3 по 9 февраля нынешнего года методом face-to-face (интервью лицом к лицу). Всего было опрошено две тысячи граждан Украины старше 18 лет.

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