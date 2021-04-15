Сталин, Бандера и Хмельницкий: украинцы назвали топ-10 идеальных политиков

Первая десятка выбранных украинцами исторических личностей, которые, по их мнению, ближе всего к образу идеального политика, выглядит очень необычно.
Гетман украинского казачества Богдан Хмельницкий, поэт и художник Тарас Шевченко, советский диктатор Иосиф Сталин, лидер ОУН-УПА Степан Бандера и немецкий канцлер Ангела Меркель попали в топ-10 личностей, которых украинцы посчитали наиболее близкими к образу идеального политика.Об этом свидетельствуют результаты опроса Исследовательского агентства Fama.
Первая десятка выбранных украинцами исторических личностей выглядит именно так:
- Богдан Хмельницкий
- Тарас Шевченко
- Вячеслав Чорновил
- Михаил Грушевский
- Иосиф Сталин
- Ангела Меркель
- Петр I
- Иван Мазепа
- Ярослав Мудрый
- Степан Бандера
Кроме того, у украинцев выясняли, какие современные политики сильнее всего соответствуют описанным идеальным образам. В этот топ вошли:
- Петр Порошенко
- Владимир Зеленский
- Юрий Бойко
- Юлия Тимошенко
- Игорь Смешко
- Виктор Медведчук
- Владимир Гройсман
- Олег Ляшко
Опрос проходил в период с 3 по 9 февраля нынешнего года методом face-to-face (интервью лицом к лицу). Всего было опрошено две тысячи граждан Украины старше 18 лет.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Российская компания Boobs Dev специализируется на издании необычных игр. В сервисе цифровой дистрибуции Steam состоялся релиз эротической игры под названием Sex with Stalin.
- Это симулятор, в котором можно пообщаться с диктатором, поиздеваться над ним или предаться плотским утехам.
- Игра была доступна для покупки в российском сегменте Steam за символическую сумму в 90 рублей.