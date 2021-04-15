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Сталин, Бандера и Хмельницкий: украинцы назвали топ-10 идеальных политиков

15 апреля 2021, 20:28
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Первая десятка выбранных украинцами исторических личностей, которые, по их мнению, ближе всего к образу идеального политика, выглядит очень необычно.

Сталин, Бандера
Степан Бандера и Иосиф Сталин, / Puer

Гетман украинского казачества Богдан Хмельницкий, поэт и художник Тарас Шевченко, советский диктатор Иосиф Сталин, лидер ОУН-УПА Степан Бандера и немецкий канцлер Ангела Меркель попали в топ-10 личностей, которых украинцы посчитали наиболее близкими к образу идеального политика.Об этом свидетельствуют результаты опроса Исследовательского агентства Fama.

Первая десятка выбранных украинцами исторических личностей выглядит именно так:

  • Богдан Хмельницкий
  • Тарас Шевченко
  • Вячеслав Чорновил
  • Михаил Грушевский
  • Иосиф Сталин
  • Ангела Меркель
  • Петр I
  • Иван Мазепа
  • Ярослав Мудрый
  • Степан Бандера

Кроме того, у украинцев выясняли, какие современные политики сильнее всего соответствуют описанным идеальным образам. В этот топ вошли:

  • Петр Порошенко
  • Владимир Зеленский
  • Юрий Бойко
  • Юлия Тимошенко
  • Игорь Смешко
  • Виктор Медведчук
  • Владимир Гройсман
  • Олег Ляшко

Опрос проходил в период с 3 по 9 февраля нынешнего года методом face-to-face (интервью лицом к лицу). Всего было опрошено две тысячи граждан Украины старше 18 лет.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Российская компания Boobs Dev специализируется на издании необычных игр. В сервисе цифровой дистрибуции Steam состоялся релиз эротической игры под названием Sex with Stalin.
  • Это симулятор, в котором можно пообщаться с диктатором, поиздеваться над ним или предаться плотским утехам.
  • Игра была доступна для покупки в российском сегменте Steam за символическую сумму в 90 рублей.

Ангела Меркель Иосиф Сталин Богдан Хмельницкий Степан Бандера
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