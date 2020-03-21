"Сталина не хватает": одиозный нардеп Кива вновь вляпался в скандал

Кива похвалил Сталина во время пандемии коронавируса / УНИАН

Одиозный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива вновь вляпался в скандал и удивил украинцев реакцией на ситуацию с коронавирусом.

Так, народный избранник в Сети похвалил Сталина и опубликовал его цитату, в которой упоминаются эпидемии. По мнению Кивы, Сталин в нынешних условиях очень бы пригодился на кресле руководителя Украины.

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"Как нам сегодня не хватает такой личности, чтоб навести порядок в нашей стране!" – заявил он, опубликовав фото Сталина и его цитату из очерка "Ограничатся ли капиталисты сброшенными бомбами".

Ранее Главред писал, что Киеве в ресторане Моссо произошла драка между нардепом Ильей Кивой и одним из ветеранов АТО. Кива сидел за одним из столиков с компанией, после чего подошел к другому мужчине и нанес ему головой удар в лицо. В свою очередь, оппонент Кивы не растерялся и ударил нардепа в лицо, после чего Кива пошатнулся и едва удержался на ногах.

Позже стало известно, что генпрокурор открыл дело против Кивы за драку.