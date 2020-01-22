  1. Главная
  3. Украина

"Это не в Раде дро*ить": Кива устроил драку в ресторане и получил "в чалдан"

22 января 2020, 16:12

Оппонент Ильи Кивы нанес ему удар в лицо, после чего нардеп пошатнулся и едва удержался на ногах.

Кива
Илья Кива / УНИАН

В Киеве в ресторане Моссо произошла драка между нардепом Ильей Кивой и ветеранов АТО.

Кива сидел за одним из столиков с компанией, после чего подошел к другому мужчине и нанес ему головой удар в лицо.

В свою очередь, оппонент Кивы не растерялся и ударил нардепа в лицо, после чего Кива пошатнулся и едва удержался на ногах.

По сообщениям в соцсетях, вторым участником драки является боец АТО.

"Имидж ничто - дать в еб*шатню псевдоветерану Моне - все!", - написал в Facebook в комментарии к видео Юрий Ионов.

Отметим, что сам Кива уже прокомментировал инцидент в ресторане Мокко.

"В 11.00 я заехал в ресторан, чтобы встретиться с товарищами из Днепра. Я сидел спиной. И услышал "Кива, п...ар, иди сюда!". Я подошёл, наклонился и сказал "Не ори, в ресторане дети". Он продолжил орать и ударил меня в лицо. Набежала охрана", - рассказал Киева.

Пользователи в Сети отреагировали на новое скандальное видео с Кивой:

"Хорошо Кива отлетел. хорошо, но мало", "Це йому не банан чистити під куполом верховної ради", "Это ему не в Раде дрочить", "Хорошо в дючку дал Киве", "Черт тухлодырый получил по пасти", "Кива первый ударил, за что и получил в чалдан", "Это вам не "прутня" теребить", - написали в комментариях под видео.

Ранее Главред писал, что Кива в очередной раз был пойман журналистами во время интимных утех во время заседания Верховной Рады.

Позже политик порекомендовал девушкам отправлять откровенные снимки в нерабочее время.

ресторан драка Илья Кива
Сейчас вы просматриваете новость «"Это не в Раде дро*ить": Кива устроил драку в ресторане и получил "в чалдан"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:21
"Билеты и отель": в Слуге народа рассказали, кто оплатил поездку нардепов в Давос
16:12
"Это не в Раде дро*ить": Кива устроил драку в ресторане и получил "в чалдан" Видео
16:02
"Программа очень насыщенная": Кремль похвалился, что Зеленский запросил встречу с Путиным Видео
15:59
Политолог рассказал, какие темы обсудят Зеленский и Путин при личной встрече
15:51
Минфин обозначил сроки скидывания кабалы МВФ с Украины Видео
15:48
Встреча с Путиным в Израиле: у Зеленского назвали единственную тему переговоров
15:38
"Некоторые достижения": Гончарук озвучил условия для новой программы МВФ
15:20
"Не шутка": синоптик предупредила о потеплении в Киеве Видео
15:12
Умер Терри Джонс: причины смерти, фильмография, личная жизнь
15:10
Маникюр 2020 новинки: интересный маникюр френч и яркий животный принт фото Фото
15:03
У Заворотнюк отреагировали на слухи об ее исчезновении
14:47
Чего ждать от возможной встречи Путина и Зеленского в Израиле мнение
14:43
Участница Голоса Країни попала в список Миротвоца Видео
14:30
СМИ узнали, когда Помпео будет в Украине Видео
14:27
"Х*й соси, шлюха": скандального нардепа обвинили в давлении и сексизме Видео
14:24
Трамп "сцепился" с Гретой Тунберг в Давосе из-за климата Видео
14:23
Проект Минкульта о дезинформации - невероятная х*рня мнение
14:00
Как продавать наркотики онлайн 2 сезон: дата выхода, актеры и сюжет Видео
13:57
Названы ключевые факты о йоде: главные источники Видео
13:55
"Обвиняют в зраде": Кулеба объяснил решение Украины по таможенному союзу с ЕС
13:48
"Как хорошо, что ты кому-то нужен" – Путину подарили неожиданную песню Видео
13:43
Скрепы по-украински: в Виннице хотят засудить коммунальщиков за билеты с "числом дьявола"
13:22
Трудовой кодекс Украины 2020 подложил пару "свиней" в части Увольнение Видео
13:22
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: любовные баттлы, "крыша" и фальшь
13:20
Обзор фильма Кролик Джоджо: что делать, если мой друг - Гитлер Видео
13:15
"Он хороший парень": Трамп захотел встретиться с Зеленским в Давосе
13:15
"Зрада" отменяется? Дипломат объяснил, стоит ли опасаться встречи Зеленского и Путина
13:11
Комаровский предупредил об опасности грелки
13:09
Нацотбор на Евровидение 2020 в Украине: порядок выступления
12:53
Хитроумные мошенники: в Сети появились фото новых качественных фальшивых гривен
12:50
Зеленский прибыл в Швейцарию на Давосский форум: первые детали
12:47
СБУ разрешила Серову выступать в Киеве после концерта в аннексированном Крыму: доказательства
12:38
В Офисе президента рассказали о "новой встрече" Зеленского и Путина Видео
12:32
В резиденции ДУСи под Киевом охотятся на краснокнижных зверей: эколог показал жуткие фото Фото
12:22
"Пирожок выпал, письку видно": Дорофеева засветилась на интимном фото
12:20
"Случайные люди": политолог указал на главную проблему Кабмина Гончарука
12:09
Смертельное ДТП на остановке в Киеве: в полиции рассказали детали
12:00
Подделки и продажи "в черную". в Украине меняют правила торговли алкоголем
11:46
США ограничат въезд для граждан семи стран: кого коснется запрет
11:39
Ударить по автохамству: стало известно, как вырастут цены на парковку в центре Киева
11:33
Арест имущества и счетов: Укртрансгаз пожаловался в НАБУ и ГБР из-за мошенничества
11:28
День соборности Украины: в Киеве активисты создали живой символ единства Фото Видео
11:27
"Выходи, хохол, резать буду": "киборг" рассказал о боях за ДАП
11:21
Почему 36 тысяч гривен для Анны Новосад – даже слишком много мнение
10:50
"Писюн измерили линейкой": в Киеве повестку в армию получил 12-летний школьник
10:41
Стало известно, когда появится вакцина от китайского коронавируса
10:39
Дайте больше, мы голодаем: главный вывод из слезного интервью Новосад мнение
10:35
В Украине запустят новый этап медреформы: что изменится
10:11
Жуткое ДТП в Киеве: авто влетело в остановку, есть погибший и пострадавшие
10:03
Смертельный коронавирус из Китая добрался до России
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять