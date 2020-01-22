"Это не в Раде дро*ить": Кива устроил драку в ресторане и получил "в чалдан"

Илья Кива / УНИАН

В Киеве в ресторане Моссо произошла драка между нардепом Ильей Кивой и ветеранов АТО.

Кива сидел за одним из столиков с компанией, после чего подошел к другому мужчине и нанес ему головой удар в лицо.

В свою очередь, оппонент Кивы не растерялся и ударил нардепа в лицо, после чего Кива пошатнулся и едва удержался на ногах.

По сообщениям в соцсетях, вторым участником драки является боец АТО.

"Имидж ничто - дать в еб*шатню псевдоветерану Моне - все!", - написал в Facebook в комментарии к видео Юрий Ионов.

Отметим, что сам Кива уже прокомментировал инцидент в ресторане Мокко.

"В 11.00 я заехал в ресторан, чтобы встретиться с товарищами из Днепра. Я сидел спиной. И услышал "Кива, п...ар, иди сюда!". Я подошёл, наклонился и сказал "Не ори, в ресторане дети". Он продолжил орать и ударил меня в лицо. Набежала охрана", - рассказал Киева.

Пользователи в Сети отреагировали на новое скандальное видео с Кивой:

"Хорошо Кива отлетел. хорошо, но мало", "Це йому не банан чистити під куполом верховної ради", "Это ему не в Раде дрочить", "Хорошо в дючку дал Киве", "Черт тухлодырый получил по пасти", "Кива первый ударил, за что и получил в чалдан", "Это вам не "прутня" теребить", - написали в комментариях под видео.

Ранее Главред писал, что Кива в очередной раз был пойман журналистами во время интимных утех во время заседания Верховной Рады.

Позже политик порекомендовал девушкам отправлять откровенные снимки в нерабочее время.