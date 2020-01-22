Рябошапка открыл дело против Кивы: что известно

Илья Кива / УНИАН

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Ильи Кивы. Отмечается, что причиной стала драка в одном из ресторанов Киева.

Так, потерпевший в результате драки получил телесные повреждения.

"Соответствующие сведения внесены в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по части 1 статьи 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное телесное повреждение средней тяжести)", - сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

При этом указано, что производство в отношении нардепа может открыть только генеральный прокурор, а на этой должности сейчас находится Руслан Рябошапка.

Стоит отметить, что максимальное наказание, которое предусмотрено данной статьей, - лишение свободы на срок до трех лет.

Как ранее сообщал Главред, правоохранители устанавливают обстоятельства драки с участием народного депутата Ильи Кивы.