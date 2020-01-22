"Киве наплевал в рот": стали известны подробности драки в центре Киева

Илья Кива / УНИАН

Правоохранители устанавливают обстоятельства драки с участием народного депутата Ильи Кивы.

Как рассказали в Главном управлении Национальной полиции в Киеве, в полицию обратился народный депутат с заявлением о получении телесных повреждений.

На место происшествия выехали экипаж патрульных и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

"По предварительной информации, в ресторане между заявителем и его знакомым произошел словесный конфликт, в результате которого возникла кратковременная драка. Нардепу оказана медицинская помощь без госпитализации", - отметили в полиции.

Правоохранители проводят мероприятия для установления местонахождения другого участника инцидента, который с места происшествия уехал на автомобиле.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события.

Сам Кива на своей странице в Facebook написал: "Ради избежания распространения фейков и мифов я хочу заявить о своей позиции и пролить свет на сложившуюся ситуацию. Человек, который напал на меня в ресторане Мокко, вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично, и он нанес удар. Этому поведению и поступку ранее предшествовали угрозы в сети, как в личной переписке, так и публично".

Он считает, что это "системные действия" против него как оппозиционного политика, которые "начались еще полгода назад".

"По результатам инцидента была вызвана полиция и составлен протокол, сняты побои", - добавил Кива.

В свою очередь драку прокомментировал оппонент Кивы Михаил Майман.

"Я сегодня Илье Киве наплевал в рот! Новый флеш-моб!. Наплюй Киве в рот! Всем хорошего дня", написал Майман в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве в ресторане Моссо произошла драка между нардепом Ильей Кивой и ветераном АТО. Нардеп подошел к другому мужчине и нанес ему головой удар в лицо. В свою очередь, оппонент Кивы не растерялся и ударил нардепа в лицо, после чего Кива пошатнулся и едва удержался на ногах.