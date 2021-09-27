Україна в НАТО, а РФ пішла з Криму: Прямий опустився до лизоблюдства з привітанням Порошенку

Петро Порошенко отримав дивне привітання від співробітників Прямого / Reuters

Телеканал Прямий, що належить екс-президенту Петру Порошенку, відзначився дивним привітанням свого шефа з днем народження.

Канал розмістив у Youtube ролик з приводу 56-го дня народження Порошенка, при цьому його зміст викликав питання.

Зокрема, ролик складається з компіляції новин провідних світових ЗМІ. Водночас українська озвучка не відповідає словам дикторів.

Автори ролика вклали в уста журналістів твердження про те, що Україна вже вступила в ЄС і НАТО, а Росія – звільнила захоплений Крим.

"Україна увійшла до Євросоюзу. Україна стала повноправним членом НАТО. Зафіксовано рекордне зростання ВВП в Україні. Під дипломатичним тиском Росія пішла з Донбасу і повернула Крим Україні", - оголошують диктори світових ЗМІ.

Реклама

"З днем народження, Петро Олексійович. Головні перемоги попереду", - улесливо додали співробітники Прямого на фінальних титрах.

читайте такожВетерани зустріли Порошенка в Дніпрі кричалкою "ти не гетьман": відео

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидат у мери Харкова від Європейської солідарності Олександр Скорик видав порцію підлабузництва, виступаючи перед колишнім президентом Петром Порошенком.

Говорячи про візит Порошенка до Харкова, Скорик заявив, що сьогодні особливий день, адже в місто приїхав "Гетьман".

При цьому партфункціонер від ЄС навіть додумався порівняти портрети Порошенка з іконами.