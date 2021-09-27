Украина в НАТО, а РФ ушла из Крыма: Прямой опустился до лизоблюдства с поздравлением Порошенко

Петр Порошенко получил странное поздравдение от сотрудников Прямого / Reuters

Принадлежащий экс-президенту Петру Порошенко телеканал Прямой отличился странным поздравлением своего шефа с днем рождения.

Канал разместил в Youtube ролик по поводу 56-го дня рождения Порошенко, при этом его содержание вызвало вопросы.

В частности, ролик состоит из компиляции новостей ведущих мировых СМИ. В то же время украинская озвучка не соответствует словам дикторов.

Авторы ролика вложили в уста журналистов утверждения о том, что Украина уже вступила в ЕС и НАТО, а Россия – освободила захваченный Крым.

"Украина вошла в Евросоюз. Украина стала полноправным членом НАТО. Зафиксирован рекордный рост ВВП в Украине. Под дипломатическим давлением Россия ушла с Донбасса и вернула Крым Украине", - объявляют дикторы мировых СМИ.

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"С днем рождения, Петр Алексеевич. Главные победы впереди", - подобострастно добавили сотрудники Прямого на финальных титрах.

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Напомним, ранее сообщалось, что кандидат в мэры Харькова от Европейской солидарности Александр Скорик выдал порцию подхалимажа, выступая перед бывшим президентом Петром Порошенко.

Говоря о визите Порошенко в Харьков, Скорик заявил, что сегодня особенный день, ведь в город приехал "гетман".

При этом партфункционер от ЕС даже додумался сравнить портреты Порошенко с иконами.