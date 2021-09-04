"Любишь больше, чем жену": кандидат в мэры Харькова от ЕС опозорился диким подхалимажем Порошенко

Александр Скорик и Петр Порошенко / kharkiv.eurosolidarity.org

Кандидат в мэры Харькова от Европейской солидарности Александр Скорик выдал порцию лизоблюдства, выступая перед бывшим президентом Петром Порошенко.

Говоря о визите Порошенко в Харьков, Скорик заявил, что сегодня особенный день, ведь в город приехал "гетман". Видео с похвальбой Скорика в адрес Порошенко опубликовал Telegram-канал ТРУХА Харьков.

При этом партфункционер от ЕС даже додумался сравнить портреты Порошенко с иконами.

"К нам сегодня приехал наш гетман, которого мы любим. Наш гетман, за которого мы шли в бой с 14-го года. Из которого рисовали себе портреты, как иконы", - сказал Скорик.

Он также отметил, что его чрезмерную любовь к Порошенко заметила даже его жена.

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Вероятно, об истинных мотивах, выдающих намерения Скорика, свидетельствует еще одна его фраза: "Хочу достичь таких же успехов в бизнесе, как вы, Пётр Алексеевич".

Ранее в Офисе президента прокомментировали обвинения Петра Порошенко в адрес Владимира Зеленского после нападения на него с зеленкой в центре Киева.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что инцидент с экс-президентом является обычным хулиганством.

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По его мнению, заявления Порошенко "нужно рассматривать только через призму его неистовых фобий".

Советник главы ОП уверен, что в ходе торжеств 24 августа Порошенко "оказался абсолютным информационным аутсайдером – и потому использовал даже столь нелепый и откровенно хулиганский повод, чтобы хоть как-то перебить крайне позитивную парадную повестку".