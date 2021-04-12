Україна запровадила нові обмеження на кордоні з Білоруссю: що заборонено

Запроваджені обмеження діятимуть до 31 грудня 2021 року.
На кордоні з Білоруссю, в межах Рівненської області, запроваджені додаткові тимчасові обмеження. Як повідомили в Держприкордонслужбі, заходи спрямовані на посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму.
"З метою посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, попередження правопорушень і захисту національної безпеки на державному кордоні України в межах Березівської, Старосільської, Висоцької, Миляцької, Локницької та Заріченської об’єднаних територіальних громад Сарненського і Варашского районів Рівненської області введені додаткові тимчасові режимні обмеження", - йдеться в повідомлення прикордонників.
Введені обмеження діятимуть з сьогоднішнього дня до 31 грудня 2021 року.
Під заборону потрапляють:
- будь-які роботи 22:00 до 06: 00 в смузі від прикордонних знаків в глибину прикордонної смуги на відстань до 100 метрів (крім сільськогосподарських робіт);
- рух дорогами, яких немає в реєстрі автомобільних доріг і які ведуть до лінії державного кордону, з 22:00 до 06: 00;
- стоянка транспортних засобів і техніки на узбіччях доріг між лінією державного кордону та пунктами пропуску, якщо вона не пов'язана з технічними несправностями та очікуванням перетину кордону;
- польоти легкомоторних літаків, квадрокоптерів та інших БПЛА без попереднього повідомлення;
- підвіз на авто і в поїздах людей без документів;
- зупинка поїздів (крім пасажирських) при в'їзді на митну територію України до залізничної станції "Сарни" та у зворотному напрямку.
Відносини України та Білорусі-про що раніше повідомляв головред:
- Відносини української та білоруської держав зіпсувалися наприкінці серпня після низки звинувачень глави республіки Олександра Лукашенка на адресу України та Володимира Зеленського у фінансовій підтримці Києвом опозиції Білорусі.
- У Києві заявили про необґрунтовані звинувачення Лукашенка і оголосили про перегляд дипломатичних відносин з Мінськом.
- Україна з 5 листопада 2020 року не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі, а також президентські вибори, які пройшли 9 серпня і стали причиною масових протестів в країні.
Автор: Марія Тупік