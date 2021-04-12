Украина ввела новые ограничения на границе с Беларусью: что запрещено

Введенные ограничения будут действовать до 31 декабря 2021 года.
На границе с Беларусью, в пределах Ривненской области, введены дополнительные временные ограничения. Как сообщили в Госпогранслужбе, меры направлены на усиление контроля за соблюдением пограничного режима.
"С целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предупреждения правонарушений и защиты национальной безопасности на государственной границе Украины в пределах Березовской, Старосельской, Высоцкой, Милячской, Локницкой и Зареченской объединенных территориальных громад Сарненского и Варашского районов Ривненской области введены дополнительные временные режимные ограничения", - говорится в сообщении ГПСУ.
Введенные ограничения будут действовать с сегодняшнего дня до 31 декабря 2021 года.
Под запрет попадают:
- любые работы 22:00 до 06:00 в полосе от пограничных знаков в глубину пограничной полосы на расстояние до 100 метров (кроме сельскохозяйственных работ);
- движение по дорогам, которых нет в реестре автомобильных дорог и которые ведут к линии государственной границы, с 22:00 до 06:00;
- стоянка транспортных средств и техники на обочинах дорог между линией государственной границы и пунктами пропуска, если она не связана с техническими неисправностями и ожиданием пересечения границы;
- полеты легкомоторных самолетов, квадрокоптеров и других БПЛА без предварительного уведомления;
- подвоз на авто и в поездах людей без документов;
- остановка поездов (кроме пассажирских) при въезде на таможенную территорию Украины до железнодорожной станции "Сарны" и в обратном направлении.
Отношения Украины и Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:
- Отношения украинского и белорусского государств испортились в конце августа после ряда обвинений главы республики Александра Лукашенко в адрес Украины и Владимира Зеленского в финансовой поддержке Киевом оппозиции Беларуси.
- В Киеве заявили о необоснованных обвинениях Лукашенко и объявили о пересмотре дипломатических отношений с Минском.
- Украина с 5 ноября 2020 года не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси, а также президентские выборы, которые прошли 9 августа и стали причиной массовых протестов в стране.
Автор: Мария Тупик