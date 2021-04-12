Украина ввела новые ограничения на границе с Беларусью: что запрещено

Пограничники ввели строгие ограничения на границе / УНИАН

На границе с Беларусью, в пределах Ривненской области, введены дополнительные временные ограничения. Как сообщили в Госпогранслужбе, меры направлены на усиление контроля за соблюдением пограничного режима.

"С целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предупреждения правонарушений и защиты национальной безопасности на государственной границе Украины в пределах Березовской, Старосельской, Высоцкой, Милячской, Локницкой и Зареченской объединенных территориальных громад Сарненского и Варашского районов Ривненской области введены дополнительные временные режимные ограничения", - говорится в сообщении ГПСУ.

Введенные ограничения будут действовать с сегодняшнего дня до 31 декабря 2021 года.

Под запрет попадают:

любые работы 22:00 до 06:00 в полосе от пограничных знаков в глубину пограничной полосы на расстояние до 100 метров (кроме сельскохозяйственных работ);

движение по дорогам, которых нет в реестре автомобильных дорог и которые ведут к линии государственной границы, с 22:00 до 06:00;

стоянка транспортных средств и техники на обочинах дорог между линией государственной границы и пунктами пропуска, если она не связана с техническими неисправностями и ожиданием пересечения границы;

полеты легкомоторных самолетов, квадрокоптеров и других БПЛА без предварительного уведомления;

подвоз на авто и в поездах людей без документов;

остановка поездов (кроме пассажирских) при въезде на таможенную территорию Украины до железнодорожной станции "Сарны" и в обратном направлении.

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