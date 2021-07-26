Українцям назвали термін для встановлення газових лічильників: кого це стосується

Лічильники газу повинні бути в кожному будинку / Самгаз

До 2023 року в усіх домоволодіннях України з газовим постачанням повинні бути лічильники. Йдеться навіть про тих споживачів, які використовують газ виключно для приготування їжі.

Про це пише УНІАН з посиланням на Міненергетики.

Відзначається, що на сьогоднішній день у двох мільйонів споживачів з 12,4 мільйонів лічильники не встановлені.

Обов'язкові газові лічильники в будинках передбачені положеннями закону "Про забезпечення комерційного обліку природного газу". Згідно з документом поставки природного газу споживачам здійснюватимуться виключно за умови його комерційного обліку з 1 січня 2023 року.

"Станом на сьогодні не забезпечено стовідсотковим комерційним обліком природного газу населення, яке проживає в квартирах і приватних будинках, в яких природний газ використовується тільки для приготування їжі", - йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що з 2,25 млн абонентів, у яких немає газових лічильників - 2,15 млн – ті, хто використовує "блакитне паливо" виключно для приготування їжі.

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