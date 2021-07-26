Украинцам назвали срок для установки газовых счетчиков: кого это касается

Счетчики газа должны быть в каждом доме / Самгаз

До 2023 года во всех домовладениях Украины с газовым снабжением должны быть счетчики. Речь идет даже о тех потребителях, которые использует газ исключительно для приготовления пищи.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Минэнергетики.

Отмечается, что на сегодняшний день у двух миллионов потребителей из 12,4 миллионов счетчики не установлены.

Обязательные газовые счетчики в домах предусмотрены положениями закона "Об обеспечении коммерческого учета природного газа". Согласно документу поставки природного газа потребителям будут осуществляться исключительно при условии его коммерческого учета с 1 января 2023 года.

"По состоянию на сегодня не обеспечено стопроцентным коммерческим учетом природного газа население, которое проживает в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется только для приготовления пищи", - говорится в сообщении.

Также указано, что из 2,25 млн абонентов, у которых нет газовых счетчиков - 2,15 млн – те, кто использует "голубое топливо" исключительно для приготовления пищи.

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