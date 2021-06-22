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Зеленський пообіцяв українцям регулярні медогляди: кому і коли світять чекапи

22 червня 2021, 12:59
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В Україні 85% передчасних смертей викликані неінфекційними захворюваннями.

Медичні чекапи вводять в Україні
Українцям пообіцяли регулярні медобстеження / Pixabay

В Україні проводитимуть повні медичні обстеження кожні два роки для громадян старше 55 років, заявив президент Володимир Зеленський.

Як заявив він в ході форуму Україна 30. Здорова Україна, трансляція якого велася в Facebook, для деяких категорій українців обстеження можуть стати щорічними.

Глава держави підкреслив, що рання діагностика захворювань дозволяє державі рятувати життя своїх громадян, витрачаючи набагато менше коштів.

"Для осіб старше 55 років будуть введені так звані медичні чекапи, повні медичні обстеження кожні два роки. А для деяких категорій - щорічно", - зазначив Зеленський.

За словами глави держави, за статистикою 85% передчасних смертей викликані неінфекційними захворюваннями, в основному - це хвороби системи кровообігу і онкозахворювання, де найбільшою проблемою є саме діагностика цих захворювань.

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Медичні чекапи: які аналізи і як записатися

У свою чергу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розкрив подробиці проведення медичних чекапов.

Як підкреслив він у ході прес-конференції в рамках форуму Україна 30. Здорова Україна, йдеться про регулярний моніторинг аналізу крові.

Глава МОЗ пояснив, що громадяни старше 55 років будуть проходити щорічний медичний огляд сімейним лікарем з певними скринінговими процедурами.

"Ми говоримо про регулярний моніторинг аналізу крові, який може показувати певні патологічні зміни, які відбуваються в організмі, а також про деякі скринінгові програми, наприклад, раннього виявлення раку прямої кишки, раку молочної залози. Це буде направлення на мамографію", - зазначив Ляшко.

Ляшко додав, що в додатку Дія запустять кабінет пацієнта, в якому можна буде відстежувати проходження медичних чекапів.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про те, що українці за законом повинні піклуватися про своє здоров'я, проходити медогляд і в разі спалаху небезпечних вірусних інфекцій проходити вакцинацію.

Глава держави переконаний, що обов'язковій вакцинації підлягають особи, діяльність яких може супроводжуватися поширенням різних інфекцій.

Володимир Зеленський медогляд новини України Віктор Ляшко
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