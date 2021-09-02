Українцям дозволять одружуватися онлайн: як працюватиме нововведення

Сервіс планується запустити вже восени. У Мінцифри повідомили перші подробиці.
В Міністерстві цифрової трансформації України цієї осені планують запустити можливість для громадян подати заяву на реєстрацію шлюбу через портал електронних послуг "Дія".
В даний час послуга в розробці, а її презентація здійсниться на Diia Summit в кінці жовтня, передає "Інтерфакс-Україна".
"Першого вересня було прийнято постанову, завдяки якій ми спільно з Мін'юстом зможемо реалізувати послугу подачі заяви на реєстрацію шлюбу через" дію", щоб життя українців було ще зручніше", - зазначив керівник з розвитку е-послуг в Мінцифри Мстислав Баник.
Що ще додадуть
Також українці зможуть подати заяву для отримання повторних свідоцтв про шлюб, народження, смерть, зміну імені та отримати виписки з державного реєстру актів цивільного стану громадян.
Передбачається, що адміністративний збір за послугу також можна буде сплатити через додаток "Дія".
"Дія" в дії: що є і що планують додати
Українці зможуть повністю відмовитися від паперової прописки в кінці жовтня або на початку листопада. Планується дозволити жителям усіх міст України з ID-паспортом змінювати місце реєстрації за допомогою сервісу "Дія".
Варто зазначити, що з 23 серпня цього року в Україні електронні паспорти прирівнюються до паперових, відповідно до закону № 4355, який був прийнятий Верховною Радою і підписаний Главою держави.