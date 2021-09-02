Українцям дозволять одружуватися онлайн: як працюватиме нововведення

Процедура оформлення шлюбу буде спрощена / 1zoom.ru

В Міністерстві цифрової трансформації України цієї осені планують запустити можливість для громадян подати заяву на реєстрацію шлюбу через портал електронних послуг "Дія".

В даний час послуга в розробці, а її презентація здійсниться на Diia Summit в кінці жовтня, передає " Інтерфакс-Україна ".

"Першого вересня було прийнято постанову, завдяки якій ми спільно з Мін'юстом зможемо реалізувати послугу подачі заяви на реєстрацію шлюбу через" дію", щоб життя українців було ще зручніше", - зазначив керівник з розвитку е-послуг в Мінцифри Мстислав Баник.

Що ще додадуть

Також українці зможуть подати заяву для отримання повторних свідоцтв про шлюб, народження, смерть, зміну імені та отримати виписки з державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Передбачається, що адміністративний збір за послугу також можна буде сплатити через додаток "Дія".

"Дія" в дії: що є і що планують додати

Українці зможуть повністю відмовитися від паперової прописки в кінці жовтня або на початку листопада. Планується дозволити жителям усіх міст України з ID-паспортом змінювати місце реєстрації за допомогою сервісу "Дія".