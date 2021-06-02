Українцям стане складніше потрапити до Туреччини: скоро почнуть діяти нові правила

З 4 червня зміняться правила в'їзду українців до Туреччини / flickr.com/aymeric_san

З 4 червня 2021 року в'їзд українцям до Туреччини буде ускладнено – щоб потрапити на територію країни потрібно буде мати один з чотирьох документів.

У державу, зокрема, пустять українців, які мають негативний ПЛР-тест на коронавірус COVID-19, зроблений за 72 години до приїзду, повідомило в Facebook посольства України в Туреччині з посиланням на відомості турецького МВС.

У країну також можна потрапити при наявності експрес-тесту на антигени до вірусу, зробленого не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Правила в'їзду українців до Туреччини – які документи ще дають право потрапити в країну:

Документ, в якому йдеться, що громадянин України перехворів на коронавірус протягом останніх шести місяців;

Документ про вакцинацію від коронавірусу, який зроблено не раніше ніж за два тижні до приїзду до Туреччини.

Також для перетину кордону протягом 72 годин до дати приїзду необхідно заповнити спеціальну форму мандрівника до Туреччини.

Якщо пасажири летять через Туреччину транзитом – нових правил їм дотримуватися не потрібно.

читайте також"Все включено" у Туреччині: названа зміна для туристівРаніше українцям для в'їзду на турецьку територію не потрібно було надавати тести на COVID-19 чи залишатися на самоізоляції. ЗМІ писали, що в'їзд до Туреччини для українців буде ускладнено з 1 червня.

Довідка. У березні 2020 року почалася пандемія COVID-19. Низка країн запровадили карантин, було обмежено міжнародне сполучення.

Пізніше деякі країни, в тому числі й Туреччина, дозволила в'їзд на свою територію при наявності негативного тесту на коронавірус.

Карантинні обмеження в Туреччині не поширювалися на туристів.