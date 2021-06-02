Украинцам станет сложнее попасть в Турцию: скоро начнут действовать новые правила

Турция / flickr.com/aymeric_san

С 4 июня 2021 года въезд украинцам в Турцию будет усложнен – чтобы попасть на территорию страны нужно будет иметь один из четырех документов.

В государство, в частности, пустят украинцев, которые имеют негативный ПЦР-тест на коронавирус COVID-19, сделанный за 72 часа до приезда, сообщило в Facebook посольства Украины в Турции, ссылаясь на сведения турецкого МВД.

В страну также можно попасть при наличии экспресс-теста на антигены к вирусу, сделанный не позже чем за 48 часов до приезда.

Правила въезда украинцев в Турцию – какие документы еще дают право попасть в страну:

Документ, в котором говорится, что гражданин Украины переболел коронавирусом на протяжении последних шести месяцев;

Документ о вакцинации от коронавируса, который сделан не ранее чем за две недели дней до приезда в Турцию.

Также для пересечения границы на протяжении 72 часов до даты приезда необходимо заполнить специальную форму путешествующих в Турцию.

Если пассажиры летят через Турцию транзитом – новые правила им соблюдать не нужно.

Ранее украинцам для въезда на турецкую территорию не нужно было предоставлять тесты на COVID-19 или оставаться на самоизоляции. СМИ писали, что въезд в Турцию для украинцев будет ужесточен с 1 июня.

Справка. В марте 2020 года началась пандемия COVID-19. Ряд стран ввели карантин, было ограничено международное сообщение.

Позже некоторые страны, в том числе и Турция, разрешила въезд на свою территорию при наличии негативного теста на коронавирус.

Карантинные ограничения в Турции не распространялись на туристов.