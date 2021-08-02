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У Мін'юсті попередили українців про можливість втрати земельних ділянок: як цьому запобігти

2 серпня 2021, 10:30

Кожній ділянці має бути присвоєний кадастровий номер, відсутність якого унеможливлює будь-які операції з землею.

земля, ринок землі
Українцям пояснили, як не позбутися своєї ділянки або паю / УНІАН

Ринок землі, який почав функціонувати в Україні, висуває до землевласників досить жорсткі умови з оформлення документів на землю. Так, кожній ділянці повинен бути присвоєний кадастровий номер, відсутність якого унеможливлює будь-які операції з землею.

Якщо до 1 січня 2025 року власник земельного паю або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від отримання земельної ділянки, розповіли у Міністерстві юстиції.

У Мін'юсті наголосили, що отримання кадастрового номера земельної ділянки – необхідна умова для реєстрації права власності. Крім того, без кадастрового номера неможливо ні продати землю, ні юридично правильно оформити договір оренди.

"Присвоєння кадастрового номера – обов'язкова складова процесу приватизації, оформлення прав власності, врегулювання договірних відносин, що здійснюється шляхом державної реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі", – йдеться в повідомленні.

Як отримати кадастровий номер: перелік документів

  • заява (у паперовій або електронній формі) про державну реєстрацію земельної ділянки встановленої форми;
  • оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;
  • документацію із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа.

У Держгеокадастрі повинні протягом 14 днів розглянути ці документи і винести свій вердикт: або присвоїти ділянці кадастровий номер, або, в разі відмови, надати заявнику мотивовану відмову.

В Україні запрацював ринок землі: що відомо

  • З 1 липня в Україні офіційно запустили ринок землі. Ціна гектара буде залежати від попиту і пропозиції, адже в тій моделі ринку, який запрацює в нашій країні, людей, які захочуть купити землю, буде значно більше, ніж тих, хто захоче її продати.
  • До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.
  • Нині закон забороняє купівлю землі іноземцями, питання її продажу особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.
Мінюст земельна реформа новини України
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