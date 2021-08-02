Украинцев предупредили, что они могут потерять свои земельные участки: как избежать проблем

Каждому участку должен быть присвоен кадастровый номер, без которого любые операции являются невозможными.
Рынок земли, который начал функционировать в Украине, выдвигает к землевладельцам довольно жесткие условия по оформлению документов на землю. Так, каждому участку должен быть присвоен кадастровый номер, без которого любые операции являются невозможными.
Если к 1 января 2025 года владелец земельного пая или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, он считается отказавшимся от получения земельного участка, рассказали в Министерстве юстиции.
В Минюсте отметили, что получение кадастрового номера земельного участка – необходимое условие для регистрации права собственности. Кроме того, без кадастрового номера невозможно ни продать землю, ни юридически правильно оформить договор аренды.
"Присвоение кадастрового номера – обязательная составляющая процесса приватизации, оформления прав собственности, урегулирования договорных отношений, которая осуществляется путем государственной регистрации земельного участка в Государственном земельном кадастре", – говорится в сообщении.
Как получить кадастровый номер: перечень документов
- заявление (в бумажной или электронной форме) о государственной регистрации земельного участка установленной формы;
- оригинал документации по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка;
- документацию по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка в форме электронного документа.
В Госгеокадастре должны в течение 14 дней рассмотреть эти документы и вынести свой вердикт: либо присвоить участку кадастровый номер, либо, в случае отказа, предоставить заявителю мотивированный отказ.
В Украине заработал рынок земли: что известно
- С 1 июля в Украине официально запустили рынок земли. Цена гектара будет зависеть от спроса и предложения, ведь в той модели рынка, который заработает в нашей стране, людей, которые захотят купить землю, будет значительно больше, чем тех, кто захочет ее продать.
- До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.
- В настоящее время закон запрещает покупку земли иностранцами, вопрос ее продажи лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.