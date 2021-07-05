Бесплатные 2 га земли: есть ли шансы получить свой кусок

Получить 2 га земли не так просто на практике, как кажется в теории / УНИАН

Бесплатная земля - клад для каждого украинца. Ведь принятие закона о продаже земельных ресурсов, предоставило населению возможность понять о каком кладе идет речь.

Возможность бесплатного получения земли граждане Украины получили в 2002 году. Тогда был утвержден Земельный кодекс, в котором говорилось о праве украинцев на бесплатные 2 га земли.

Вместе с этим, многие не знали о таком преимущетстве, а те, кто хотел ее получить по разным причинам не получили свой кусок чернозема.

Только пару лет назад украинцы начали массово обращаться в органы местного управления за этой землей, однако было несколько поздно, поскольку большинство земель запаса уже были розданы участникам боевых действий на Востоке Украины. И это еще один негативный факт войны с братом, который непосредственным образом сказался на нашем народе.

Тем не менее, корреспонденты ТСН провели собственное расследование и в точности узанали о том, куда же подевалась земля на самом деле, и сколько еще ее осталось.

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Для того, чтобы получить свои 2 га земли, необходимо написать заявление на приватизацию и предоставить фото с карты. Затем местный депутаты должны дать разрешение на такое ходатайство, с которым следует обратиться к землеустроителю. Он разрабатывает техническую документацию, которой определяет границы участка, присваивает целевое предназначение и предоставляет кадастровый номер.

Затем эти документы утверждаются местным советом. В целом, эта процедура занимает порядку полугода. Однако все не так просто на практике, как в теории. К примеру, одессит Иван Кушниренко за свою землю сражается в суде уже несколько лет.

Отмечается, что минимальная стоимость одного гектара земли в Украине составляет 23 тысячи гривен. Продать дешевле - строго запрещено.

При этом, все подобные операции контролирует нотариус, что в итоге занимает порядка полумесяца времени.

То есть, первая официальная продажа земли в Украине, с учетом того, что рынок земли открыли 1 июля этого года, состоится не раньше, чем в середине августа.

Более того, эксперты отмечают, что с каждым утвержденным договором стоимость земли будет расти, а вот шансы на получение бесплатных двух гектаров, стремительно падать.

А вот с 2024 года, когда землю смогут покупать юрлица (на данный момент это могут сделать только физлица, а не фирмы и агрохолдинги), цена на украинский чернозем, по прогнозам экспертов, вырастет в "Х" раз.

Напомним, с 1 июля в Украине официально запустили рынок земли. Цена гектара будет зависеть от спроса и предложения, ведь в той модели рынка, который заработает в нашей стране, людей, которые захотят купить землю, будет значительно больше, чем тех, кто захочет ее продать.

Экс-нардеп Алексей Мушак отметил, что начальная цена земли составит примерно 1,5-2 тысячи долларов.